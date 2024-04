Video: Lawo Home mc² DSP-App

Lawos neue mc² DSP-App ist das Microservice-basierte Pendant zum A-UHD Core. Andreas Hilmer liefert im Video weitere Infos dazu.







Als neues Mitglied der Home Apps-Familie ist die Lawo Home mc² DSP-App eine serverbasierte, agile Audio-Engine mit extrem niedriger Latenz. Sie kombiniert die Flexibilität der Home Apps-Plattform in Bezug auf Konnektivität und Skalierbarkeit mit Lawos hoher Audio-Processing-Qualität.

Der primäre Zweck von Home mc² DSP ist es, Audio-Processing in Situationen zu bieten, in denen kein A-UHD Core zur Verfügung steht oder in denen es praktischer ist, auf der Home Apps-Ebene zu bleiben.

Die Home mc² DSP-App skaliert automatisch mit zukünftigen CPU-Entwicklungen und kann bei Bedarf mehrere tausend DSP-Kanäle bereitstellen.

Weiterführende Infos hierzu liefert dieser Artikel.