Atomos: Licht im Schlauch

Atomos hat das Sun Dragon LED-Band vorgestellt, das in fünf Farben leuchten kann und eine Helligkeit von 2000 Lumen bietet.







Der Atomos-Lichtschlauch Sun Dragon erreicht laut vorläufigen Messungen einen Farbwiedergabeindex (CRI) von 99 und einen Television Lighting Consistency Index (TCLI) von 98, wodurch eine präzise und konsistente Farbwiedergabe (RGBAW) möglich wird.

Das spiralförmig gerollte Band wirkt wie eine Flächenlichtquelle und bietet flexibles Ausleuchten für Innen- und Außenaufnahmen. Der Lichtschlauch ist so flexibel, das er auch an Stellen leuchten kann, an die man mit einem normalen LED Panel nicht gelangt.

Das Sun Dragon LED-Band ist wasser- und staubdicht und kann bis zu einer Tiefe von einem Meter untergetaucht werden, was es wetterfest macht. Bei einem Gewicht von nur einem Kilogramm ist es deutlich leichter als herkömmliche Flächenleuchten.

Ein aktiver Controller mit großem Display und drahtloser/verkabelter DMX-Fernsteuerung ermöglicht die präzise Steuerung von Helligkeit, Farbe und Farbton. Das System ist Bluetooth-kompatibel und kann mit Batterie oder Netzstrom betrieben werden.

Das LED-Band wird ab Juni 2024 für 999 Euro erhältlich sein und kommt mit Befestigungsmöglichkeiten, magnetischen Diffusorabdeckungen sowie einer Tragetasche.