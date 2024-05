Zeiss: Tracking auch mit Optiken anderer Marken

Das 2023 vorgestellte CinCraft Scenario-Kameratracking ist nun auch für ausgewählte Cine- und Broadcast-Optiken anderer Marken verfügbar. Das wird durch den Softwarerelease 2.0 möglich.

Für 90 Optiken aus mehr als 10 Serien können nun vorkalibrierte Eigenschaften genutzt werden, um die Objektivverzeichnung auszugleichen. Dafür werden generische Objektivvorlagen an die realen Eigenschaften der eingesetzten Objektive mit dem neuen Lens Template Finetuner angepasst.

Durch diesen Prozess führt schrittweise ein Assistent, so dass die Vorbereitungszeit für die Anpassung laut Zeiss um die Hälfte reduziert wird. Die Vorlagen können gespeichert werden. Zur Feinabstimmung können außerdem Kalibrierungen verwendet werden, die mit Ncam Reality der 2023 übernommenen Firma Ncam erstellt wurden.

Die neue CinCraft Export 1.0 für Windows exportiert Tracking-Daten in das Industriestandard-Dateiformat FBX bzw. in OpenEXR Lens Distortion STMaps. Somit können Tracking-Daten in die Postproduktion, z.B. mit Post-Vis. übernommen werden.

Zeiss will »die Anzahl der unterstützten Objektive in den kommenden Monaten schrittweise erweitern«, kündigt Christophe Casenave an. Er ist für die Kinematografie-Produkte des Oberkochener Unternehmens verantwortlich. Noch in diesem Jahr soll »eine vollständige manuelle Objektivkalibrierung« vorgestellt werden. Dann kann CinCraft Scenario »mit jedem verfügbaren Film- und Fernsehobjektiv verwendet werden«, so Casenave.

CinCraft Scenario 2.0 bietet derzeit Templates für ausgewählte Cine-Optiken von Arri, Cooke, Angénieux, Leitz und Fujinon und für Broadcast-Objektive von Canon and Fujinon. Der Lens Template Finetuner ist Teil des kostenlosen Software-Updates. Die Version 1.0 kann als Ausgangsanwendung heruntergeladen werden. Hier eine Liste der unterstützten Objektive.