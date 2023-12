Tracking-Systeme für virtuelle Produktionen

Tracking-Systeme haben in der virtuellen Produktion einen großen Einfluss darauf, wie realistisch der Gesamtbildeindruck wirkt — sie spielen ein entscheidende Rolle in der Steuerung der gerenderten Hintergründe und auch in der Automatisierung.

Der Virtual-Production-Experte KST Moschkau nutzt in seinem Innovation Center verschiedene Tracking-Systeme und kann sie im Direktvergleich darstellen.

Felix Moschkau, der CTO des Unternehmens, gibt im folgenden Beitrag einen Überblick der Systeme und erläutert, welche unterschiedlichen Tracking-Systeme es gibt und welche Aufgaben sie erfüllen können.

Einleitung

Der Kulissenbau im klassischen Sinne wird bei vielen Filmproduktionen und Fernsehsendungen nicht mehr — oder zumindest nicht mehr im gleichen Verhältnis wie bei früheren Produktionen — eingesetzt. VR macht es möglich: Statt aufwändige Kulissen schreinern zu müssen, können nun Form, Farbe und Größe von Objekten mit nur wenigen Mausklicks angepasst werden.

VR bietet damit eine große Fülle an Vorteilen:

Mehrfachnutzung von Studios für verschiedene Sendungen

(rasche) Umgestaltung des Sets ohne Sendeunterbrechung

keine Grenzen für die Kreativität und Gestaltung

Kosten- und Platzvorteile

Um eine VR-Umgebung im Bereich Broadcast und besonders im Live-Betrieb nutzen zu können, müssen aber viele technische Komponenten zusammenspielen. Einige davon sind besonders entscheidend, beispielsweise das Kamera-Tracking, das absolut essenziell ist, wenn die Kamera bewegt werden soll. Ohne Kamera-Tracking könnte kein perspektivisch angepasstes (Hintergrund)-Bild erzeugt werden und somit wäre der produzierte Gesamtbildeindruck nicht wirklich nutzbar — oder würde zumindest sehr unrealistisch wirken.

Tracking-Systeme erzeugen einen Datenstrom, der alle Raum- und Rotations-Koordinaten einer Kamera sowie den jeweiligen Zustand der Optik enthält (Brennweite, Blende). Mit diesen Daten wird dann eine Render-Engine gefüttert und versetzt diese in die Lage, jederzeit und synchron die Perspektive des Bildhintergrunds — oder einer virtuellen Kamera — an die Bilder einer realen Kamera anzupassen. Für die Illusion eines virtuellen Studios ist präzises Tracking dementsprechend obligatorisch.

Zur Bestimmung der Kameraposition im Raum gibt es verschiedene Tracking-Verfahren:

Robotisches oder internes Tracking

Externes Tracking

Seite 1: Einleitung

Seite 2: Robotisches oder internes Tracking

Seite 3: Externes Tacking

Seite 4: Talent Tracking, Fazit