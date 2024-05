Apple Logic Pro

Logic Pro hebt die Musikproduktion mit neuen KI-Features auf das nächste Level.

Apple hat das neue Logic Pro für iPad 2 und Logic Pro für Mac 11 vorgestellt, die neue Features für Songschreiben, Beatmaking, Produktion und Abmischung bringen. Das neue Logic Pro nutzt künstliche Intelligenz und führt Studio Assistenten ein, die den Prozess der Musikproduktion unterstützen. Zu diesen Features zählen Session Player, die die Möglichkeiten von Drummer um einen neuen Bass Player und Keyboard Player erweitern; die Komponententrennung, mit der sich separate Signale aus einer einzigen Audioaufnahme extrahieren und einzeln bearbeiten lassen; und ChromaGlow, das Spuren sofort einen wärmeren Sound gibt. Logic Pro für iPad 2 und Logic Pro für Mac 11 ist ab sofort erhältlich.

»Logic Pro gibt Kreativen alles, was sie brauchen, um einen großartigen Song zu schreiben, zu produzieren und zu mischen. Unsere neuesten Features ermöglichen Kreativität auf einem ganz neuen Level«, sagt Brent Chiu-Watson, Senior Director of Apps Worldwide Product Marketing bei Apple. »Die neuen KI-gestützten Updates in Logic Pro in Kombination mit der einzigartigen Leistung von iPad, Mac und den M Chips von Apple geben kreativen Profis das branchenweit beste Erlebnis für die Musikproduktion.«

Session Player

Session Player geben Kreativen neue Möglichkeiten, indem sie ihnen eine persönliche, KI-basierte Begleitband an die Seite stellen, die sofort auf Feedback reagiert. Drummer hat vor über zehn Jahren als eines der weltweit ersten generativen Musikfeatures die Musikproduktion im Sturm erobert. Heute werden die Möglichkeiten noch besser – mit wichtigen Neuerungen und der Einführung eines neuen virtuellen Bass Players und Keyboard Players.

Bass Player ist mithilfe von fortschrittlicher KI- und Sampling-Technologie in Zusammenarbeit mit einigen der derzeit besten Bassist_innen trainiert worden. Nutzer_innen können aus acht verschiedenen Bass Playern wählen und ihre Performance mit Steuerungen für Komplexität und Intensität anpassen sowie erweiterte Parameter für Slides, Mutes, Dead Notes und Pickups Hits nutzen.

Mit Keyboard Player können Nutzer_innen aus vier verschiedenen Stilen wählen, die in Zusammenarbeit mit erstklassigen Studiomusiker_innen entwickelt worden sind und sich als Begleitung für eine Vielzahl von Musikgenres eignen. Keyboard Player kann alles spielen, von einfachen Blockakkorden bis zu Akkord-Voicings mit erweiterter Harmonie – mit fast endlosen Variationen.

Komponententrennung

Die meisten Musiker_innen spielen am besten, wenn sie ohne den Druck einer formellen Studio Session arbeiten können. Diese Momente werden oft in Sprachmemos festgehalten, befinden sich auf alten Demo Tapes oder entstehen bei Live-Auftritten. Beim späteren Anhören offenbaren diese Aufnahmen manchmal magische Performances, die sich – wenn überhaupt – nur sehr schwer reproduzieren lassen, sodass sie nicht weiterverwendet werden können.

Ab sofort haben Künstler_innen mit der Komponententrennung die Möglichkeit, Momente der Inspiration aus beliebigen Audiodateien wiederherzustellen und gemischte Audioaufnahmen direkt auf dem Gerät in vier separate Teile aufzutrennen: Schlagzeug, Bass, Gesang und andere Instrumente. Sobald diese Spuren getrennt sind, ist es ganz einfach, Effekte anzuwenden, den Mix zu ändern oder neue Parts hinzuzufügen. Die Komponententrennung ist blitzschnell, dank der Power von KI und der Apple M Chips.

ChromaGlow

Durch Nutzung von KI und der Power der Apple M Chips modelliert ChromaGlow die Sounds der gefragtesten Studio-Hardware der Welt. Nutzer_innen können mithilfe von fünf verschiedenen Sättigungsstilen den perfekten Klang einstellen, um jeder Spur ultrarealistische Wärme, Präsenz und Punch zu geben. Sie können außerdem zwischen modernen cleanen Sounds, nostalgischer Vintage-Wärme oder extremeren Stilen wählen, die sich nach Geschmack anpassen und formen lassen.

Auf iPad und Mac

Logic Pro für iPad wurde dafür entwickelt, die Möglichkeiten von Touch-Interaktionen voll auszunutzen. Logic Pro verwandelt das iPad in praktisch jedes vorstellbare Instrument – und dank des mobilen Designs des iPad liefert es ein vollständiges Musikstudio für unterwegs. Mit der Power und Performance der Apple Chips können Musiker_innen komplexe Mehrspur-Projekte realisieren, eigene Sounds für Software-Instrumente erstellen, ein professionelles Mischpult mit allen Features nutzen und die große Auswahl von Effekt-Plug-ins der App erkunden.

Preise und Verfügbarkeit

Logic Pro für Mac 11 ist als kostenloses Update für bestehende Nutzer_innen und für 229,99 Euro für neue Nutzer_innen im Mac App Store erhältlich.

Logic Pro für iPad 2 ist als kostenloses Update für bestehende Anwender_innen und für 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr im App Store erhältlich.