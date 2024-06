Leader: Neue Messfunktionen für Analyzer

Der Spezialist für Test- und Messtechnik im Broadcast-Bereich erweiterte den Einsatzbereich seines LVB440 IP Analyzers für Daten in Formaten wie SD, HD, HD HDR, 4K und 4K HDR.

Mit dem Download des Upgrades auf den neuen Softwarestand 6.0.3 werden die Tools für objektbasierte Audio-Metadaten erweitert. Neu ist u.a. die Umwandlung von Serial ADM-Daten nach SMPTE ST 2110-31 und in Datenkanäle nach ST 2116. Ebenfalls neu ist eine »experimentelle Unterstützung« für die Decodierung von Serial ADM mit ST 2110-41 und SR 2127-2 Metadaten.

Der Softwarestand 6.0.3 nutzt zudem Deep Color Drawing Buffers, wie sie von den Browsern Google Chrome oder MS Edge 122 verwendet werden. Die neue Funktion Canvas ermöglicht den simultanen Überblick auf Videos, Waveforms, Chromavektoren und Audiowerte von bis zu vier Diensten in einer vom Anwender konfigurierbaren Darstellung.

Leader hat die LVB440-Hardware für den Einsatz in TV-Studios, Ü-Wagen und Hauptkontrollen sowie Übertragungsnetzen in einem 1HE-Gehäuse untergebracht. Der Analyzer verarbeitet Datenraten von 10, 25, 40 und 50 Gigabit/s sowie 100 Gigabit/s mit Dual Interface. Laut dem Unternehmen beherrscht der Hauptprozessor mehr als die 8k-Signale mit voller Bandbreite und 48 Gigabit/s. Die Steuerung mittels HTML-5 Browser unterstützt bis zu acht lokale oder abgesetzte User, so dass parallele Echtzeit-Prüfungen einer großen Zahl von Streams und IP- Transportlayer möglich sind.

In Netzen kann LVB440 für die Analyse von Redundanzdaten nach SMTPE ST 2022-7 ebenso wie für die Kontrolle des PTP-Taktes mit vielen Funktionen eingesetzt werden. SMPTE ST 2110, ST 2022-6, and ST 2059-2 PTP Standards sind ebenso integriert wie »traditionelle« Anwendungen wie Colorimetrie-Messungen inklusive eines mit ITU Rec. 601, 709 und 2020 kompatiblen Vektorskops.