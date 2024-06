Neue Mediaserver von Disguise

Mit dem Blick auf kleine und mittlere Produktionen stellt das britische Unternehmen Disguise eine neue Generation von drei EX Mediaservern vor.

Disguise war einer der Official Technical Events Suppliers und stellte Technik für den SMPTE SR 2110-Workflow vor, mit dem LED-Wände beim Eurovision Song Contest bespielt wurden. Als weitere Anwendungsgebiete der neuen Server EX 2, EX 2C und EX 3+ stellt das Unternehmen u.a. permanente Installationen in Museen, Themenparks, auf Kreuzfahrtschiffen und in immersiven Räumen heraus.

In dem neuen 19‘‘-Gehäuse im 2U-Format sind u.a. die PCIe Gen 5-Motherboards und wahlweise zwei oder drei 4K-Videoausgänge untergebracht. Die Server sind skalierbar und können auch als Redundanz-Maschinen mit anderen Disguise EX-Komponenten oder als dedizierte Regisseure und Cutter mit den Produktreihen VX und GX der Briten betrieben werden.

Die gleichen Chassismodelle nutzt der kürzlich vorgestellte Renderer RX III, mit dem Szenen von beliebigen Quellen – auch von Drittherstellern – pixelgenau in Echtzeit gerendert werden können. Für beide Produktreihen stehen zentraler und lokaler Service und Support zur Verfügung.

Technische Daten der EX-Reihe im Vergleich auf der Disguise-Website.