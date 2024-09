Laver Cup: Tennis in HDR für SDR

EMG/Gravity und Tennis Australia arbeiteten beim Laver Cup 2024 in Berlin zusammen und produzierten eindrucksvolle Bilder.

EMG/Gravity Media hat in Zusammenarbeit mit Tennis Australia eine innovative Berichterstattung über den Laver Cup 2024 geliefert. Beim Laver Cup treten das Team Europa und das Team Welt gegeneinander an. In diesem Jahr fand das Tennisturnier in der Berliner Uber Arena statt.

Im Mittelpunkt der Produktion stand der Nova 105 IP UHD HDR Ü-Wagen, der in 1080p HDR beeindruckende Bilder mit hohem Dynamikumfang produzierte. Für die Distribution wurden die ausgehenden Feeds in 1080p SDR konvertiert.

Die Qualität profitierte trotz der SDR-Ausstrahlung von der HDR-Produktion und war qualitativ sehr hochwertig, wie EMG/Gravity Media betont.

Der Schlüssel zum Erfolg des Projekts war die detaillierte technische Planung unter der Leitung von Lars Hilberink vom EMG/Gravity Media-Team mit Sitz in den Niederlanden. Sein Wissen über IP-Videonetzwerke, HDR-Workflows und Farbkorrektur war entscheidend, um dieses komplexe System zum Leben zu erwecken, sagt EMG Gravity.

Die Produktion umfasste 49 Kameras, darunter ein Netzwerk von Roboter- und Spezialkameras hinter den Kulissen – wie die renommierten Netzkameras, ein umfangreiches RF-Kameranetzwerk, zwei Production Galleries, mehrere Schnittplätze, ein Studio sowie Kommentatorenplätze vor Ort.

Der TV-Dienstleister EMG/Gravity Media betont, dass sich die beiden vormals getrennten Ü-Wagendienstleister, die seit dem Merger Anfang des Jahres unter einem Dach arbeiten, gut ergänzt haben. Auch die Qualität der HDR-Produktion, die als SDR-Produktion distribuiert wurde, hebt der Anbieter hervor: »Dieses Projekt hat einen neuen Standard für die Übertragung von Tennisspielen gesetzt, die Vorteile von HDR aufgezeigt und den Weg für innovativere Ansätze bei zukünftigen Produktionen geebnet.«