Clear-Com unterstützt TED-Konferenzen

Clear-Com verbessert TED-Konferenzen mit einer maßgeschneiderten Intercom-Lösung rund um die Arcadia Central Station.

Die Clear-Com-Lösung ist auf die Live-Event-Umgebung von TED zugeschnitten und bietet eine robuste Echtzeit-Kommunikation sowohl für Produktionsteams vor Ort als auch für Remote-Teams.

John Ferrante leitete die Installation in der New Yorker Produktionsstätte von TED im Juli 2024 und konfigurierte ein End-to-End-System, das die komplexen Kommunikationsanforderungen von TED unterstützt.

Die Installation basiert auf der Arcadia Central Station und umfasst eine umfangreiche Suite digitaler drahtloser FreeSpeak II-Produkte, IP-Transceiver, drahtlose Beltpacks und Remote-Anbindung via Gen-IC von Clear-Com. Im Rahmen des Upgrades wechselte TED auch von seiner verkabelten Intercom zum Digital Network Partyline-System HelixNet. Diese Konfiguration ermöglicht es dem Produktionsteam von TED, die On-Demand-Kommunikation über mehrere Teams hinweg zu optimieren, sodass sie sowohl für Live-Shows als auch für verteilte Produktionsabläufe angepasst werden kann.

Das Herzstück des neuen Kommunikationssystems von TED lässt sich nahtlos in das bestehende Netzwerk von TED integrieren, sodass die Clear-Com-Geräte mit minimaler Latenz und hoher Klangtreue mit anderen Audiosystemen im gesamten Veranstaltungsort verbunden werden können. Integrierte IP- und Dante-fähige Kanäle erweitern die Fähigkeit von TED, die Kommunikation in Echtzeit zu verwalten, weiter. Diese Konfiguration ermöglicht es TED, die etablierten Kommunikationswege beizubehalten und gleichzeitig die Flexibilität und Skalierbarkeit von Arcadia einzuführen, während schrittweise auf diese neue Infrastruktur umgestiegen wird.

Gen-IC fügt den Abläufen von TED eine neue Ebene der Remote Connectivity hinzu. Sechs IVC-Verbindungen verbinden entfernte Teammitglieder direkt mit der Arcadia-Infrastruktur von TED vor Ort und sorgen so für eine nahtlose Integration zwischen entfernten und lokalen Teammitgliedern.

Diese Funktionalität wird durch IP-Schnittstellen der LQ-Serie ermöglicht, die mit der Gen-IC-Cloud verbunden sind und dem Produktionsteam von TED eine dynamische Kontrolle über entfernte und lokale Kommunikationskanäle ermöglichen. Die Fähigkeit von Gen-IC, Remote-Benutzer einfach zu integrieren, hat die Produktion von TED grundlegend verändert und es der Organisation ermöglicht, agil zu bleiben und gleichzeitig hohe Standards in der Audioqualität aufrechtzuerhalten, betont Clear-Com.

Das Engagement von Clear-Com für eine einfache Bedienung erstreckte sich auch auf die Schulung vor Ort, wobei Ferrante den technischen Direktor von TED, Chi Yim, in die Lage versetzte, Arcadia und Gen-IC selbstständig zu verwalten. Das Team von TED kann nun Kanäle konfigurieren, Benutzer zuweisen und Remote-Verbindungen verwalten, wodurch TED über ein zukunftssicheres System verfügt, das mit dem Wachstum der Organisation Schritt hält. »Die Lösung von Clear-Com hat unsere Fähigkeit, komplexe Produktionen zu verwalten, grundlegend verändert«, so Yim. »Mit der leistungsstarken Netzwerkintegration von Arcadia und den Remote-Funktionen von Gen-IC sind wir in der Lage, die Kommunikation zwischen allen Teammitgliedern zu optimieren, unabhängig davon, ob sie sich im Raum befinden oder aus der Ferne dazustoßen.«