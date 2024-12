G&D präsentiert KVM-Lösungen

Der Hersteller präsentiert auf der ISE in Barcelona ein neues Feature für mehr Sicherheit sowie Produkte zur Steigerung der Effizienz in Kontrollräumen.

Auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2025 präsentiert die Guntermann & Drunck GmbH (G&D) Lösungen, die die Effizienz und Sicherheit in Kontrollräumen signifikant erhöhen sollen. Diese neuen Entwicklungen sollen Flexibilität und Stärke für die Verwaltung kritischer Infrastrukturen bieten.

DynamicWorkplace-CON – flexible und intuitive Arbeitsplatzgestaltung

Das neue Arbeitsplatzmodul DynamicWorkplace-CON kann nahtlos mit einem digitalen G&D-Matrixsystem in einer Gesamtinstallation verwendet werden. Dadurch wird die Konsolidierung mehrerer CON-Module und der dazugehörigen Monitore ermöglicht, was zu einem effizienten, aufgeräumten und damit unkomplizierten Arbeitsumfeld führt. Sie ermöglicht es, alle relevanten Informationen auf einem oder mehreren hochauflösenden Monitoren darzustellen. Diese Integration führt zu einer signifikanten Reduzierung der physischen Belastung der Anwender und verbessert gleichzeitig die Reaktionszeiten bei kritischen Entscheidungen, betont G&D.

Die Multiviewing-Funktion des Arbeitsplatz-Moduls erlaubt es, bis zu acht Quellen auf bis zu vier Monitoren gleichzeitig zu bedienen. Die nahtlose Integration in bestehende G&D-Matrixsysteme ist speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Diese Neuerung macht die Nutzung der KVM-Installation besonders benutzerfreundlich.

PersonalWorkplace-Controller

Der PersonalWorkplace-Controller kombiniert Multi-Viewing-Steuerung und Tastatur-Maus-Interaktivität für einen oder mehrere Bediener oder Videowände. Durch die lokale Integration am Arbeitsplatz erhalten die Anwender einen flexiblen Zugriff auf physische Quellen und Streams. Dadurch eignet sich das Video Processing Tool bestens für weniger vernetzte Arbeitsumgebungen. Durch modifizierte Anordnungen von Bedienprozessen wird zudem die Arbeitsplatzergonomie deutlich verbessert. Die Echtzeitdarstellung mehrerer Rechnerquellen auf einem großen Monitor und somit die praktisch latenzfreie Bedienung mehrerer Rechner über eine einzige Konsole erleichtert die Arbeit. Auf diese Weise lassen sich auf größeren Bildschirmen aktive Arbeitsbereiche und Überwachungsbereiche ergonomisch einrichten.

SecureCert: Höchste Sicherheitsstandards für mission-critical Anwendungen

Mit SecureCert wird garantiert, dass die KVM-over-IP-Systeme von G&D die Vorgaben von drei bedeutenden Zertifizierungen erfüllen: FIPS 140-3, Common Criteria und DoDIN APL. Diese Standards spielen eine zentrale Rolle in sicherheitsrelevanten Bereichen, sei es bei der Datenverschlüsselung, der Umsetzung von IT-Sicherheitsvorgaben oder im Einsatz in sensiblen Netzwerken, etwa in Regierungseinrichtungen. Dank dieser Funktion können Anwender sicher sein, dass die Systeme selbst den anspruchsvollsten regulatorischen Vorgaben entsprechen und sich zuverlässig in sicherheitskritischen Anwendungen einsetzen lassen.