Canon präsentiert Lösungen für 4K- und 8K-Workflows

Canon präsentiert den 4K-Camcorder XF605 mit 10 Bit und das 8K-Broadcast-Zoomobjektiv 10×16 KAS S.

Die XF605 repräsentiert die nächste Generation der Canon XF Serie. Der neue Camcorder geht aber nicht als Nachfolger der 400er oder 700er-Serie an den Start, er ist viel mehr eine Mischung der beiden Geräte.

Canon betont, dass die XF605 speziell für autark agierende Kameraleute ohne begleitendes Team entwickelt wurde. News, Streaming und natürlich auch Videoproduktionen dürften die Einsatzbereiche sein, in denen der Camcorder besonders häufig eingesetzt wird.

Wie die anderen Geräte der XF-Serie beherrscht der Camcorder die Aufzeichnung in XF-AVC und auch in MP4 in unterschiedlichen Varianten. Ein-Zoll-Sensor, 10 Bit, 15x-Objektiv, Dual Pixel CMOS AF und ein umfangreiches Metadaten-Management sind die wichtigsten Eckdaten des neuen Camcorders.

XF605

Die XF605 beherrscht 4K 60p/50p 4:2:2 10 Bit und Full HD mit bis zu 120 B/s. Mit einem 1,0-Zoll-Typ-CMOS-Sensor und dem Digic DV 7 Bildprozessor bedient der Camcorder das Leistungsniveau im professionellen Umfeld. Die XF605 bietet eine Vielzahl von benutzerdefinierten Bildoptionen, die an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden können – darunter HDR (HLG/PQ), Canon Log3 und benutzerdefinierte Look Files. Das sorgt für mehr Flexibilität in der Postproduktion oder vor Ort.

Der 5-Achsen-Bildstabilisator stammt aus den Canon XF und XA Serien, sodass die XF605 auch bei dynamischen Aufnahmen ruhige Aufnahmen erlaubt. Es stehen vier IS-Modi zur Verfügung, die verschiedene Einstellungen in Standard, Dynamic und Powered IS kombinieren. In der Praxis lässt sich für jede Aufnahmesituation der beste und effektivste IS-Modus auswählen. Mit einem stark vergrößernden 4K-Objektiv der L-Serie erreicht die XF605 einen 15fach optischen Zoom in 4K und einen 30fach erweiterten Zoom in Full HD.

Die XF605 verfügt über die schnelle und präzise Canon Dual Pixel CMOS AF-Technologie mit EOS iTR AF X, die erstmals in der XF Serie den Autofokus mit Augen- sowie intelligenter Kopferkennung und -verfolgung bietet. Dieses fortschrittliche Fokussystem sorgt dafür, dass eine Person auch dann scharf abgebildet wird, wenn sie sich von der Kamera abwendet. Mit der neuen Touchscreen-Bedienoberfläche lassen sich die zu fokussierenden Motive schnell und intuitiv auswählen. Auch die Bildschirmeinstellungen, die Menüführung sowie die Wiedergabe können unkompliziert per Touch gesteuert werden.

Vielseitig und intuitiv

Die XF605 wiegt nur ca. 2 kg und ist damit sogar rund 10 Prozent kleiner und 600 g leichter als die XF705. Das Gerät wurde speziell für den autarken Einsatz eines Ein-Personen-Teams entwickelt und vereint Mobilität mit einem praktischen neuen Multifunktions-Zubehörschuh, der die Möglichkeiten der XF605 erweitert. Zur Markteinführung ist der hochauflösende XLR Mikrofonadapter CA-XLR2d-C von TEAC verfügbar. Dieser ermöglicht die Zuordnung von XLR-Eingängen zu allen vier Audiokanälen der XF605 und bietet eine größere Flexibilität bei der Tonaufzeichnung. Der Camcorder folgt dem wachsenden Trend zum Live-Streaming und bietet IP-Streaming, das mehrere Protokolle unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht er die Fernsteuerung im Multikamera-Betrieb und unterstützt neben den Canon PTZ-Kameras auch USB Video Class (UVC) für den Einsatz als Webcam über ein USB-C-Kabel.

Mit zwei SD-Kartensteckplätzen und diversen Aufzeichnungsoptionen lassen sich verschiedene Dateiformate, Auflösungen, Farbabtastungen und Proxy-Dateien simultan auf separaten SD-Karten aufzeichnen. Es ist auch möglich, das Bild gleichzeitig über 12G-SDI– und HDMI-Anschlüsse auszugeben. Diese können in eine beliebige Kombination aus Monitoren, Sende- und Aufzeichnungssystemen eingespeist werden, um sowohl Live- als auch Pre-Recorded-Workflows zu unterstützen. Die XF605 ist ideal für Reportagen vor Ort. Sie ist mit der neuen Canon Content Transfer Mobile (CTM) App kompatibel, mit der sich die Metadaten vor und nach der Aufnahme bearbeiten lassen. Darüber hinaus können die Aufnahmen vom Camcorder zum Mobilgerät übertragen und von dort z. B. auf dem Server des Auftraggebers abgelegt werden

XF605 – Funktionen im Überblick

• 1,0-Zoll-Typ-CMOS-Sensor und Digic DV7 Bildprozessor

• 4K UHD 60p/50p 4:2:2 10 Bit in XF-AVC und MP4

• 15fach optisches Zoomobjektiv der 4K L-Serie mit 30fach erweitertem Zoom in Full HD

• Dual Pixel CMOS AF mit Augenerkennung und EOS iTR AF X

• Unterstützt PQ und HLG HDR-Formate

• Vielseitigkeit bei der gleichzeitigen Aufzeichnung, einschließlich Proxy-Dateien

• Professionelle Anschlussmöglichkeiten wie 12G-SDI, HDMI, XLR-Eingänge, Ethernet, WLAN, USB-C und mehr

• Content Transfer Mobile App (CTM-App) für die einfache Übertragung von Dateien auf Mobilgeräte und die Bearbeitung von Nachrichten-Metadaten

Die XF605 ist voraussichtlich ab Oktober 2021 zum Preis von 3.999 Euro netto erhältlich.

10×16 KAS S

Das Broadcast-Zoomobjektiv 10×16 KAS S erfüllt die Nachfrage nach hochauflösenden 8K-Produktionen im Sport- und Reportagebereich. Das 10×16 KAS S erweitert die Palette der ultrahoch auflösenden 1,25″-8K-Broadcastobjektive von Canon, zu denen auch das UHD-Digisuper 51 und das 7×10,7 KAS S gehören, und bietet eine tadellose optische Leistung in kompakter Bauweise.

Spezielle Glaslinsen wie Fluorit-, Hi-UD- und asphärischen Linsen mit großem Durchmesser sorgen beim 10×16 KAS S dafür, dass chromatische Aberrationen, sphärische Aberrationen und andere die Bildqualität beeinträchtigende Effekte reduziert werden, betont Canon.

Mit einem Gewicht von nur 2,94 kg ist das 10×16 KAS S genau darauf ausgelegt, 8K-Leistung bei maximaler Mobilität und Robustheit zu liefern. Mit einem 10fach optischen Zoom von 16mm bis 160mm und einer konstanten Lichtstärke von 1:2,8 erzielt dieses Objektiv eine gleichbleibende Bildqualität über den gesamten Zoombereich von Weitwinkel- bis zu Teleaufnahmen.

Man reagiere mit dem 10×16 KAS S 8K-Broadcastobjektiv auf aktuelle Anforderungen der Branche, betont Canon.

10×16 KAS S – Funktionen im Überblick

• 1,25 Zoll 8K-Broadcastobjektiv für den Dreh aus der freien Hand

• 10fach optischer Zoom von 16mm bis 160mm

• Konstante Lichtstärke von 1:2,8

• Gewicht von nur ca. 2,94 kg