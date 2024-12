Arri stellt den Artemis 2 Live Kamerastabilisator vor

Artemis 2 Live ist ein kompakter und modularer Kamerastabilisator, der für Live-Produktionen wie Sport- und Eventübertragungen optimiert ist.

Das Artemis 2 Live ist der Einstieg in die Arri Camera-Stabilizer-Systems (CSS)-Reihe. Es ist modular aufgebaut und aufrüstbar, sodass Anwender ihr Rig an unterschiedliche Produktionsanforderungen und ihren beruflichen Werdegang anpassen können.

Das Artemis 2 Live ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit am Artemis-System und kombiniert Flexibilität mit ergonomischem, minimalistischem Design, betont Arri. Ein außergewöhnlich kurzer Post gibt dem Benutzer mehr Beinfreiheit und mehr Möglichkeiten, dem schnellen und unvorhersehbaren Geschehen von Live-Produktionen auch in engen Räumen zu folgen. Neue und leichte Monitorhalterungen wurden speziell für Live-Anwendungen entwickelt, wobei die Basishalterung und die Monitorhalterungen 7″-Monitore von Marken wie Transvideo, Smart Systems und SmallHD aufnehmen können. Eine zweite Halterung ermöglicht die Nutzung eines weiteren 5″-Monitors, der häufig bei Live-Produktionen verwendet wird.

Arri bietet das Artemis 2 Live in einer Reihe von Ready-to-Shoot-Sets an, die alles enthalten, was für die Integration des Kamera-Stabilisierungs-Systems in Live-Produktionsumgebungen benötigt wird. Darunter befindet sich auch eine Option, mit der Artemis 2 Live einfach und effektiv mit einem Tiffen Volt-Gimbal kombiniert werden kann. Durch seinen modularen Systemaufbau kann Artemis 2 Live an verschiedene Akku-Hersteller angepasst werden, sodass die am Drehort verfügbaren Batterien und die auf dem Artemis 2 Live verwendete Kamera leicht adaptiert werden können.

Artemis 2 Live spiegelt das Engagement von Arri im Bereich der Live- Produktion wider, das Anfang des Jahres mit der Einführung des Alexa 35 Live-Multicam-Systems deutlich wurde. Arri macht keinen qualitativen Unterschied zwischen dem Live- und dem Kinomarkt, so dass die Komponenten des Artemis 2 Live mit denen der Arri-Kinostabilisatoren austauschbar sind und dieselben kompromisslosen Qualitätsstandards verkörpern. Die Anforderungen von EFP-Workflows werden durch Funktionen wie Tally und LBUS erfüllt, die eine hybride Objektivsteuerung sowohl von ENG– als auch von Cine- Zoomobjektiven ermöglichen.







Anwender können ihr Artemis 2 Live zu einem voll ausgestatteten Artemis 2 für Filmproduktionen oder natürlich zu einem Trinity 2 aufrüsten, das über eine hybride elektronische Stabilisierung für High-End-Anwendungen mit komplexeren Kamerabewegungen verfügt. Da die Komponenten und Zubehör mit der gesamten CSS-Produktpalette kompatibel sind, können Artemis 2- und Trinity 2-Besitzer ihre Systeme mithilfe der verschiedenen Artemis 2 Live Conversion Kits auf eine Live-Konfiguration umrüsten.

Artemis 2 Live kann ab sofort bestellt werden.