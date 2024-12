Sonnet: Montagelösungen für neue Mac Mini Computer

RackMac Mini (2024+), DuoModo Mac Mini Modul (2024+), MacCuff Mini (2024+) wurden für die neuen M4 und M4 Pro Mac Mini konzipiert.

Mit den drei neuen Montagelösungen von Sonnet lassen sich die kleinen Computer sicher montieren, ohne Einschränkung von Bedienung oder Lüftung. Das 5 1/2 Zoll tiefe RackMac Mini (2024+) bietet Platz für bis zu drei Mac Mini-Computer nebeneinander in einem 2HE-Rackgehäuse. Mit dem DuoModo Mac Mini-Modul (2024+) können ein oder zwei Mac Mini-Computer sicher in einem Sonnet DuoModo-Rackmount-Gehäuse eingebaut werden, zusätzlich zum PCIe-Kartenerweiterungssystem für Thunderbolt mit zwei oder drei Steckplätzen. Praktisch für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und eine sichere Aufbewahrung des kleinen Computers ist MacCuff Mini (2024+): Diese Halterung mit Verriegelungsbügel sichert einen Mac Mini unter einem Schreibtisch, an einer Wand oder der Rückseite eines Monitors.

Die Vorteile der Lösung

Die kompakten und leistungsstarken Mac Mini-Computer sind unverzichtbare Werkzeuge in den verschiedensten Umgebungen, von Heimbüros und Schulen bis hin zu professionellen Audio- und Videoeinrichtungen. Aufgrund ihrer geringen Größe lassen sie sich jedoch nur schwer in Geräteracks integrieren, zudem sind sie ein beliebtes Diebesgut. Mit den Lösungen von Sonnet lassen sich die kleinen Computer optimal verstauen und werden zugleich sicher geschützt.

Die Produkte und ihre Funktionen

Das RackMac Mini (2024+) aus robustem Stahl integriert Mac Mini Computer sicher, ohne sie der heißen Umluft innerhalb des Racks auszusetzen. Diese bleiben im Rack genauso kühl wie auf einem Schreibtisch. Für jeden Mac Mini ist eine eigene Einschalttaste vorhanden, alle Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite der Computer bleiben frei zugänglich. Unter jedem Mac Mini kann eine Thunderbolt- oder USB-SSD platziert werden. Das stabile Gehäuse verfügt über feste Gummipuffer, sodass die Computer auch unterwegs gesichert sind – praktisch bei mobilen Einsätzen in Fly Racks.

Das mit einem Stahlrahmen versehene DuoModo Mac Mini (2024+)-Modul ermöglicht Anwendern, einen oder zwei Mac Mini-Computer zusätzlich zum Sonnet Echo II DV (2-Slot) oder Echo III (3-Slot) PCIe-Kartenerweiterungssystem für Thunderbolt in ein 2HE-Rackmount-Gehäuse einzubauen. Benutzer können einen einzelnen Mac Mini neben einem Echo III-System in das Modul einbauen, um mehrere PCIe-Karten zu unterstützen. Oder sie bauen zwei Mac Mini-Computer neben einem Echo II DV-System ein und schließen jeden Mac Mini an eine separate PCIe-Karte an. Für jeden Computer sind eigene Einschalttasten vorhanden. Das robuste Modul hält den Computer auch während eines Transports sicher an seinem Platz. Die Lösung von Sonnet kann in Rack-Gehäusen oder in nahezu jedem Reise-Rack eingesetzt werden, um Mac Mini-Computer mobil einzusetzen.

Auch die Halterung MacCuff Mini (2024+) besteht aus Stahl. Sie sichert einen Mac Mini am Tisch, an der Wand oder an der Rückseite eines Monitors. Montagelöcher nach VESA-Standard 75/100 sind bereits vorhanden. Die vorderen und hinteren Anschlüsse sowie der Netzschalter des Computers bleiben frei zugänglich. Für einen umfangreichen Diebstahlschutz kann die Halterung zusätzlich zum installierten Schloss per Vorhängeschloss (separat erhältlich) gesichert werden. Damit ist MacCuff Mini (2024+) aufbruchsicher und bietet Diebstahlschutz von allen Seiten.