Farbmanagement und Qualitätskontrolle mit Aja

Cromorama vereinfacht Farbmanagement und Qualitätskontrolle für Live-Produktionen mit der Orion-Convert-Pipeline und Aja ColorBox.

Heutzutage arbeiten TV-Produktionsteams oft mit einer Vielzahl von Kameras und Geräten mit hohem Dynamikbereich (HDR) und Standard-Dynamikbereich (SDR), von denen jede ihre eigene Farbwissenschaft hat. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen, müssen die Teams oft in der Lage sein, die Farbabstimmung der Produktionskameras vorzunehmen und einfach zwischen SDR- und HDR-Standards zu konvertieren. Dennoch können bei Fernsehsendern Probleme bei der Qualitätskontrolle auftreten, wenn das ausgegebene Material »falsch« aussieht und Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Cromorama optimiert diesen Prozess mit seiner Orion-Convert-Farbpipeline, die in die Farbmanagement- und Konvertierungslösungen ColorBox und OG-ColorBox von Aja integriert ist. Das Ziel von Cromorama ist es, das Farbmanagement für Kunden wie die Uefa zugänglicher zu machen und gleichzeitig die Anforderungen an die Qualitätskontrolle zu erfüllen.

Die Hintergrundgeschichte von Orion-Convert

Pablo Garcia, CEO und CTO von Cromorama, entwickelte Orion-Convert mit der Idee, Fachleuten mehr kreative und technische Kontrolle über die Farbmanagementfunktionen zu geben. Er wollte, dass sie sich weniger Gedanken machen müssen, insbesondere wenn sich die Lichtverhältnisse ändern.

»Unser Unternehmen hat sich ganz der Verbesserung der Farbiteration verschrieben, und der Orion-Convert-Algorithmus entstand aus einem Bedarf, den wir bei unseren Kunden festgestellt haben«, erklärte Garcia und ergänzt: »Vor Cromorama gab es keine einfache Möglichkeit, hochwertige Konvertierungen zwischen HDR und SDR mit dem von uns gewünschten Maß an Kontrolle durchzuführen.« Also entwickelte Cromorama einen eigenen Code.

Diese Bemühungen, so Garcia, führten zur Entwicklung von Orion-Convert, einer intuitiven Engine mit einem einzigartigen zweistufigen Komprimierungsprozess für ein vollständiges Farbmanagement von Display zu Display, SDR zu/von HLG und PQ. Das Cromorama-Team setzt die Software regelmäßig ein, um Kunden weltweit zu bedienen. Außerdem ist es eine Kerntechnologie hinter den LUTs von NBC Universal. Sie betrachten Orion-Convert, Aja ColorBox und Aja OG-ColorBox als wertvolle Tools, die die Barrieren des Farbmanagements durchbrechen.

»Die Lernkurve im Bereich Farbmanagement war früher steil, insbesondere im Broadcastbereich, aber wir haben einen Wendepunkt erreicht. Orion-Convert in Aja ColorBox und OG-ColorBox, einer Plattform, die gut auf die Anforderungen der Live-Produktion zugeschnitten ist, bietet mehr Kontrolle über SDR- und HDR-Konvertierungen, sodass die Anpassung an verschiedene Szenarien vor Ort einfacher ist«, so Garcia. »Beide Hardware-Lösungen sind auch für die Qualitätskontrolle von großem Nutzen, weil ich ihnen vertrauen kann. Wenn ein Sender ein Problem mit seinem Feed hat, kann ich ihn durch eine ColorBox oder OG-ColorBox laufen lassen und das Problem mit dem Originalsignal schnell ermitteln, damit es behoben werden kann.«

Live-Produktion

Seit seiner Gründung vor über vier Jahren arbeitet Cromorama eng mit Sportorganisationen zusammen und bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich HDR und Farbmanagement an. Als das Team 2022 mit den Vorbereitungen für die Unterstützung der Produktion der Euro 2024 begann, testete es umfangreiches HDR-Equipment, um das gewünschte visuelle Ergebnis zu erzielen. Zu den Tests gehörten Lösungen wie Aja ColorBox und FS-HDR sowie Kamera- und Grafik-Kits anderer Hersteller. Am Ende des Prozesses hatte die Uefa die ColorBox als zugelassenes Produktionsgerät zertifiziert.

Cromorama setzte die Lösung während des gesamten Turniers an den Austragungsorten für Farbkonvertierung, Qualitätskontrolle und Testanforderungen ein. Als QC-Supervisor beaufsichtigte Garcia zwei QC-Operators und die gesamte Turnierproduktion. Er wurde benachrichtigt, wenn bei einem Sender Signalprobleme wie Bildqualität oder Artefakte auftraten, und er bearbeitete die Fehlerbehebung, um das Problem zu identifizieren. Dazu musste er das Signal durch eine ColorBox leiten, den Konvertierungspfad ermitteln, analysieren, ob Artefakte vorhanden waren, und die Ursache des Problems in der Kette finden.

»Ich weiß, dass die LUT mit ColorBox technisch korrekt ist. Wenn es also ein Problem gibt, liegt es oft am Signal selbst oder an einem Problem, das durch die interne Ausrüstung des Senders verursacht wurde, und ColorBox hilft mir, das herauszufinden. In Kombination mit Orion-Convert ist es DER Standard für die Farbkonvertierung«, erklärte Garcia.