Peli Products stellt Vault vor

Vault ist eine neue Serie erschwinglicher und robuster Koffer von Peli.

Peli Products, bekannt für seine Premium-Hochleistungskoffer, einschließlich der Peli Air-, der Protector Case- und der Storm Case-Linien, hat mit Vault eine neue Kollektion eingeführt.

»Die Vault by Peli-Kollektion bietet erstklassigen Schutz zu einem erschwinglichen Preis für begeisterte Outdoor-Fans, mit dem Ruf für Langlebigkeit, den der Name Peli mit sich bringt«, sagt Ebru Doyuran, Product Marketing Manager von Peli Products. »Unser Ziel ist es, eine neue Gruppe von Verbrauchern an uns zu binden, die sich auf Peli als lebenslange Quelle für Produkte, die zum Schutz gebaut sind, verlassen werden.«

Die Vault by Peli-Serie umfasst 11 neue, bruchsichere, staubdichte und witterungsbeständige Koffer, die Schutz in jeder Umgebung bieten sollen. Die Vault-Koffer sind nur in Schwarz und in einer einzigen Konfiguration erhältlich – mit Schaumstoff.

Hauptmerkmale der Vault by Peli Cases: