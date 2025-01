Günstiger einsteigen mit neuer Basis-Lizenz der Arri Alexa 35

120 fps für höhere Bildraten

ArriRaw für unkomprimierte Bildqualität

Open Gate/Anamorphic für den gesamten 4,6K-Sensorbereich und anamorphote Bildentzerrung in der Kamera

Pre-record für bis zu 20 Sekunden gepufferte Voraufnahme

Anamorphe Modi, Pre-record für bis zu 20 Sekunden gepufferte Voraufnahme, bevor die Aufnahmetaste gedrückt wird

Look für Arri-Texturen in der Kamera, die Arri-Look-Bibliothek und benutzerdefiniertes Farbmanagement

Komfortablerer Online Shop

Arri bietet seit den Alexa Mini- und Amira-Kameras Lizenzen für Funktionen an, aber der Online-Shop von Arri ist jetzt viel benutzerfreundlicher. Ein neuer Drittanbieter für Backend-Lösungen hat mehr Zahlungsoptionen ermöglicht, darunter viele lokale Währungen sowie PayPal, Google Pay, Alipay und Amazon Pay. Lizenzkäufe sind nicht mehr auf den Kamerabesitzer beschränkt, sodass auch Produktionen dafür bezahlen können.

Preise und Sets

Alexa 35 Basis-Modell : Ab Februar erhältlich für 49.800 Euro netto.

: Ab Februar erhältlich für 49.800 Euro netto. Alexa 35 Premium-Modell: Das günstigste Set kostet 74.500 Euro netto.

Die Alexa 35 Basis ist in drei Set-Kategorien erhältlich:

Einstiegs-Set: Leichte, einsatzbereite Pakete, ideal für den Einstieg oder als Ersatz für die Alexa Mini. Operator-Set: Für selbstständige Kameraleute und Sportproduktionen. Produktions-Set: Hochwertige Sets mit Zubehör, das bei Verleihfirmen als Standard gilt.

Neues Codex Compact Drive Express

Zeitgleich mit der Markteinführung des Alexa 35-Basis-Modells kündigt Codex seinen neuen Compact Drive Express 1 TB an, der die gleichen Schreibgeschwindigkeiten und Bildraten wie der Compact Drive 1 TB bietet, aber rund 40 % weniger kostet.

Das Compact Drive Express, das nur ProRes aufzeichnet und durch einen weißen Ring gekennzeichnet ist, passt perfekt zum Basis-Modell der Alexa 35 und wird in ausgewählten Arri-Verkaufssets enthalten sein, wodurch die Kamera nicht nur günstiger in der Anschaffung, sondern auch in der Nutzung wird.

Verfügbarkeit

Die Sets mit dem Basis-Modell und dem Premium-Modell der Alexa 35 sind ab sofort bestellbar.

