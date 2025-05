Vego-Anschlussbox für mobiles Editing

Technik von Aja ist das Herzstück der mobilen Bearbeitungslösung Vego von Broadcast Solutions.

Bei der Remote-Bearbeitung von Broadcast- und Live-Event-Inhalten kann die Netzwerkverfügbarkeit ungewiss sein, was zu Engpässen im Bearbeitungsprozess führen kann. Dies ist einer von vielen Gründen, warum Broadcast Solutions die tragbare Baseband-Videobearbeitungslösung Vego entwickelt hat. Sie ist so groß wie ein Handgepäckkoffer und enthält alle notwendigen Bearbeitungsgeräte, einschließlich einer Aja-Video- und Audio-I/O-Box, in einem 1HE-Flypack auf Rollen.

Profis öffnen einfach den Koffer, schließen ihren Laptop vor Ort an Vego an und können schnell und einfach das Material bearbeiten. Seit seiner Einführung hat Broadcast Solutions eine breite Akzeptanz von Vego bei Kunden aus den Bereichen Rundfunk und Live-Event-Produktion auf der ganzen Welt erfahren.

»Ich habe hinter den Kulissen als Redakteur gearbeitet und weiß, wie groß der Druck ist, schnell zu liefern. Wenn man auf Reisen ist, nur eine schlechte Internetverbindung hat, aber noch am selben Tag sendefertige Videoclips produzieren muss, ist es ohne die richtige Baseband-Videobearbeitungsausrüstung fast unmöglich«, erklärt Sebastian Deinhart, Projektingenieur bei Broadcast Solutions. »Eine absolut zuverlässige Lösung, die man einfach aus dem Handgepäckfach nehmen, an verschiedene Orte transportieren und innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen kann, ist ein Muss. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir Vego entwickelt haben und warum unter anderem deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten weiterhin in diese Geräte investieren.«

Jedes schlüsselfertige Vego-Gerät umfasst ein maßgeschneidertes 1HE-Gehäuse mit einem 7-Zoll-Monitor und einem Lautsprecher, der ausgepackt und neben einem Laptop auf das Gerät gestellt werden kann, sowie eine integrierte Audio-Schnittstelle, eine Fader-Box und Aja Io 4K Plus für 4K/HD-I/O oder Io X3 für HD-I/O. An der Vorderseite des Geräts befinden sich zwei BNC-Anschlüsse und ein HDMI-Anschluss für die Ein- und Ausgabe von Videos. Auf der Rückseite sind alle erforderlichen Verbindungskabel und Netzteile übersichtlich beschriftet und verstaut, sodass Benutzer sie leicht herausziehen, an ihren Laptop anschließen und mit ihrer bevorzugten Bearbeitungssoftware arbeiten können, sei es Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro oder Apple Final Cut Pro.

Deinhart und sein Team haben das Flypack mit großer Sorgfalt entwickelt, um sicherzustellen, dass die Audiopegel während der Aufnahme von Voiceovers korrekt gemischt werden, sodass Audio und Video immer synchron sind. Sobald die Audioaufnahmen und Bearbeitungen abgeschlossen sind, können Vego-Anwender die Videodatei einfach abmischen und an den gewünschten Ort senden oder speichern und zum richtigen Zeitpunkt zur Ausstrahlung senden.

»Unsere Kunden brauchen Stabilität und Geschwindigkeit, deshalb verwenden wir Geräte von Aja. Io 4K Plus und Io X3 bieten Zuverlässigkeit und wichtige Funktionen wie einen Audio-Pegelanzeige auf der Vorderseite, Thunderbolt-Konnektivität und analoge Audio-Ein- und Ausgänge. Sie sind das Herzstück von Vego und ließen sich mit Hilfe des Developer Partner Program und des SDK von Aja leicht integrieren«, so Deinhart. »Wir haben von unseren Kunden nur Begeisterung für die Technologie erfahren, viele sagen, dass sie genau das ist, wonach sie gesucht haben.«

Während Broadcast Solutions die Gespräche mit bestehenden und potenziellen Kunden fortsetzt, denkt Deinhart bereits einen Schritt weiter. Sein Team untersucht, wie eine ähnliche Lösung geschaffen werden könnte, die in einer stärker datei- oder netzwerkbasierten Umgebung wie SMPTE ST 2110 oder NDI funktioniert.