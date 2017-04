NAB2017: Sony Alpha 9 – spiegellose Vollformatkamera

Sonys Alpha 9 ist mit einem mehrschichtigen CMOS-Vollformatsensor mit einer Auflösung von 24,2 Megapixeln ausgerüstet. Die Kamera kann 4K-Video aufzeichnen, beherrscht in FullHD die Aufzeichnung mit 120 fps und bietet 5-Achsen-Bildstabilisierung.

Hohe Empfindlichkeit und großer Dynamikumfang

Herzstück der neuen Alpha 9 ist die Kombination aus dem neuen mehrschichtigen Exmor RS Bildsensor mit 24,2 Megapixeln, dem neuen Bionz X Prozessor und dem Front-End-LSI.

Der mehrschichtige Vollformat-CMOS-Sensor mit 24,2 Megapixeln ist rückwärtig belichtet, sodass er maximal Licht einfangen kann und eine herausragende Bildqualität erzeugt. Der Sensor ermöglicht darüber hinaus einen extragroßen ISO-Bereich von 100–51200, der auf 50–204800 erweiterbar ist, sodass eine optimale Bildqualität bei minimalem Bildrauschen in allen Einstellungen möglich ist.

Auch der optimierte Bionz X Prozessor spielt eine große Rolle, wenn es um die Bildqualität geht, da er hilft, Rauschen im höheren Empfindlichkeitsbereich zu minimieren und gleichzeitig die Notwendigkeit reduziert, die ISO-Empfindlichkeit in Situationen, in denen höchste Bildqualität gefordert ist, zu limitieren.

Die neue Alpha 9 unterstützt das unkomprimierte 14-Bit-Raw-Format, sodass die Benutzer den großen Dynamikumfang des Sensors im größtmöglichen Umfang nutzen können.

4K-Videoaufnahmen

Die neue Alpha 9 beherrscht 4K-Videoaufnahmen (3840 x 2160p) über die gesamte Breite des Vollformat-Bildsensors. Beim Fotografieren in diesem Format verwendet die Kamera volle Pixelauslesung ohne Pixel-Binning, um 6K-Daten zu erfassen und führt eine Überabtastung durch, um qualitativ hochwertige 4K-Aufnahmen mit einer außergewöhnlichen Genauigkeit und Tiefe zu erzeugen. Es können auch Aufnahmen im beliebten Super 35-mm-Format erstellt werden.

Darüber hinaus kann die Kamera Full HD-Videoaufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde mit bis zu 100 Mbit/s aufzeichnen. Dies bietet die Möglichkeit, das Filmmaterial zu prüfen und schließlich in 4facher-/5facher-Zeitlupenaufnahme in Full HD-Auflösung mit AF-Tracking bearbeiten.

Professionelle Leistung und Funktionen in einem kompakten Kameragehäuse

Die Alpha 9 ist mit einem brandneuen hochauflösenden Quad-VGA OLED Tru-Finder mit hoher Lichtstärke und ca. 3.686.000 Pixeln ausgestattet, sodass sie eine extrem genaue, lebensechte Detailwiedergabe bieten kann. Der neue Tru-Finder verfügt über ein optisches Design mit einem doppelseitigen asphärischen Element, mit dem eine 0,78fache Vergrößerung und eine Schärfe bis an den Bildrand erreicht werden können. Außerdem besitzt der elektronische Sucher eine Zeiss T Beschichtung, um Reflexionen zu reduzieren, und eine schmutzabweisende Fluorbeschichtung am Außenobjektiv.

Dies alles führt zu einer zweimal höheren Lumineszenz als der beim XGA OLED Tru-Finder der Alpha 7R II, sodass Sucherbilder mit einer Helligkeitsstufe erzeugt werden können, die nahezu identisch mit der tatsächlich fotografierten Szene sind. Auf diese Weise wird ein äußerst natürliches Aufnahmeerlebnis erzeugt, so Sony. Die Bildwiederholrate des Tru-Finder ist sogar individuell anpassbar mit der Option, sie auf 60 Bilder pro Sekunde oder 120 Bilder pro Sekundex einzustellen, so wie es am besten zu der Situation passt.

Die Alpha 9 ist mit einem innovativen 5-Achsen-Bildstabilisierungssystem ausgestattet, das bis zu fünf Blendenstufen ausgleicht und so sicherstellt, dass die volle Leistungsfähigkeit des neuen Sensors selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen genutzt werden kann. Der Auslöser muss nur zur Hälfte gedrückt werden, um die Effekte der Bildstabilisierung über den Sucher oder das LC-Display zu überprüfen, sodass die Bildausschnittwahl und der Fokus genau geprüft und kontinuierlich überwacht werden können.

Schneller Fokus

Die neue Alpha 9 von Sony besitzt zahlreiche neue und aktualisierte Fokus-Funktionen, die eine schnellere und einfachere Fokussierung in zahlreichen Situationen unterstützen. Auf der Rückseite der Kamera befindet sich ein Mehrfachauswahl-Joystick, mit dem die Fotografen beim Fotografieren in den Bereichsmodi Zonen, Flexibler Spot oder Erweiterter flexibler Spot den Fokus im Rahmen durch einfaches noch oben, nach unten, nach links oder nach rechts Drücken verschieben können. Das neue Modell bietet darüber hinaus Touch-Fokus auf dem rückseitigen hinteren LC-Display für die einfache Auswahl und das Verschieben des Fokus auf einen gewünschten Fokusbereich oder ein Objekt.

Die Alpha 9 besitzt separate Drehräder für Serienaufnahme- und Fokusmodus plus einer neuen »AF ON«-Taste, die gedrückt werden kann, um den Autofokus direkt beim Erstellen von Fotoaufnahmen oder Videos zu aktivieren.

Doppelte Akkulebensdauer, doppelter Speicher

Die Alpha 9-Kamera ist mit einem brandneuen Sony-Akku (Modell NP-FZ100) ausgestattet der die 2,2fache Kapazität der früheren Sony Vollformatmodelle bietet, sodass eine viel längere Betriebszeit möglich ist.

Fotografen hatten immer wieder den Wunsch nach zwei separaten Kartensteckplätzen geäußert. In der neuen Kamera sind jetzt zwei eingebaut – darunter einer für UHS-II-Medien ausgestattet wurde.

Neues Zubehör

Sony hat ein umfangreiches neues Zubehörsortiment für die Alpha 9 auf dem Markt eingeführt:

Akku NP-FZ100: Leistungsstarker Akku mit ungefähr der 2,2fachen Kapazität der Akkus der NP-FW50 W-Serie. Unterstützt die InfoLithium-Technologie, die die Option bietet, sich die verbleibende Akkuladung sowohl in Prozent als auch als Symbol mit fünf Balken auf dem LC-Display der Kamera anzeigen zu lassen.

Hochformatgriff VG-C3EM: Bietet dieselbe Bedienung, Handhabung und dasselbe Design wie die Alpha 9, verdoppelt die Akkulaufzeit und ermöglicht das Aufladen des Akkus über das Kameragehäuse.

Mehrfachbatterieadapterset NPA-MQZ1K: Externes Mehrfachbatterieadapterset, das als externe Stromversorgung für vier Akkus der Z-Serie und als Schnellladegerät verwendet werden kann. Im Lieferumfang des Sets sind zwei Packs mit wiederaufladbaren NP-FZ100-Akkus enthalten.

Griffverlängerung GP-X1EM: Griffverlängerung mit derselben Optik, Haptik und demselben Design wie die Alpha 9. Ermöglicht ein sichereres Halten der Kamera.

Okularkappe FDA-EP18: Okularkappe mit Verriegelungsmechanismus

Akkuladegerät BC-QZ1: Schnellladegerät für Akkus. Lädt einen neuen Akku der Z-Serie in ca. 2,5 Stunden.

Glasschutzfolie für den Bildschirm PCK-LG1: Harte, bruchsichere, Glasschutzfolie mit Flecken-abweisender Beschichtung zur Vermeidung von Fingerabdrücken.

Kompatibel mit Touchbedienung und neigbarem LC-Display

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Alpha 9 von Sony: 5.300 Euro

NP-FZ100 von Sony: 90 Euro

VG-C3EM von Sony: 390 Euro

NPA-MQZ1K von Sony: 450 Euro

GP-X1EM von Sony: 150 Euro

FDA-EP18 von Sony: 15 Euro

BC-QZ1 von Sony: 100 Euro