NAB2017: Qvest Media und TPC planen All-IP-Technikcenter

Qvest Media erhält einen Großauftrag aus der Schweiz: In enger Kooperation mit dem Produktionsdienstleister TPC wird Qvest Media die medientechnologische Infrastruktur für das neue Sport-, News- und Technikcenter in Zürich planen – und zwar auf IP-Basis gemäß SMPTE 2110.

Richtungsweisend für die Planung des Projekts wird unter anderem der Entwicklungsstand des Broadcast IP Standards SMPTE 2110 auf der diesjährigen NAB Show in Las Vegas sein.

Full-IP SMPTE 2110 Backbone, Infrastructure as a Service, Mobile First, Content Everywhere und UHD HDR – für den Neubau des Sport-, News- und Technikcenters auf dem Leutschenbach-Areal in Zürich hat TPC einen offenen und ambitionierten Innovationsansatz gewählt. Maßgebliche Zielsetzung ist es, technisch zukunftsweisende Trends und Technologien in die neu entstehende Infrastruktur einfließen zu lassen. Betriebliche Abläufe sollen so verschlankt und Prozesse vereinfacht werden.

»Mit dem Neubau nutzen wird die einmalige Chance, in Sachen Technologie, Kreation, Redaktion und Betrieb völlig neue Wege zu gehen«, erklärt Andreas Lattmann, CTO bei TPC. »Wir stellen alte Denkmuster und bestehende Strukturen auf den Prüfstand und schaffen dadurch den Nährboden für neue Lösungsansätze. Mit Qvest Media haben wir uns für einen Entwicklungspartner entschieden, der neben dem technischen Know-how die dafür erforderliche offene, frische und innovative Herangehensweise mitbringt«, so Andreas Lattmann weiter.

Im Rahmen der technischen Evaluierung wird sich Qvest Media mit einer Delegation von TPC während der NAB über den Entwicklungsstand des Standards SMPTE 2110 informieren. Das Screening soll in erster Linie Aufschluss darüber geben, ob sich eine All-IP-basierte Infrastruktur auf Basis von SMPTE 2110 und AES 67 planen lässt.

»Als weltweit größte Medienmesse bietet die NAB den perfekten Rahmen, um sich ein aktuelles Bild über die auf dem Markt verfügbaren Produkte und Lösungen zu verschaffen. Außerdem bietet der persönliche Kontakt mit den Herstellern die Möglichkeit, Einblicke in deren Roadmap zu bekommen. Dies ist bei einem Großprojekt wie diesem, das einen derart hohen Innovationsgrad aufweist, für unsere Planung von essenzieller Bedeutung«, so Daniel Url, Managing Director bei Qvest Media in Deutschland und der Schweiz.

Nach der Fertigstellung des Projektes im Jahr 2019 werden im neuen Gebäude in Zürich-Leutschenbach die nationalen Services der SRG SSR, von TPC sowie die News- und Sportredaktionen von SRF an einem gemeinsamen Standort zusammengeführt. Dazu wird eine komplett neue Systeminfrastruktur für die Bereiche Signalmanagement, Sendebetrieb sowie Produktion der TV- und Online-Angebote aufgebaut.