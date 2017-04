NAB2017-Video: Neuigkeiten der Adobe-Tools im Überblick

Michael Gamböck von Adobe fasst im Video eine Auswahl der wichtigsten Neuheiten bei Premiere, After Effects, Audition und Character Animator kurz zusammen. Außerdem: weitere Infos zu den neuesten Adobe-Tools und Links zu Demo-Clips.

Neue Funktionen in den Videoapplikationen, die Anbindung einer Footage-Datenbank — aber auch mehr Analyse-Werkzeuge, um Werbung zu optimieren, stehen bei den Adobe-Tools im Rahmen der NAB2017 im Fokus.

Im unten eingebetteten Video fasst Michael Gamböck von Adobe eine Auswahl der wichtigsten Neuheiten bei Premiere, After Effects, Audition und Character Animator kurz zusammen.







Neue Funktionen im Überblick

Mit den Templates für Motion Graphics können nun die Möglichkeiten von After Effects auf einfache Weise innerhalb von Premiere Pro genutzt werden, um ansprechende Titel, Animationen und Bauchbinden zu gestalten. Individuelle, direkt in Premiere aufruf- und anpassbare Templates für animierte Grafiken können via Creative Cloud mit anderen geteilt werden.

Mit dem Essential Sound Panel, das jetzt Teil von Premiere Pro und Audition ist, kann man nun auch ohne sehr tiefgehende Kenntnisse, Audiomaterial in einer Art und Weise mischen und optimieren, wie es früher nur Audioprofis möglich war.

Die neue Funktion Camera Shake Deblur in After Effects hilft bei der Rettung vermeintlich unbrauchbarer Bilder. Sie kann verwackelte Szenen nicht nur stabilisieren, sondern auch die Bewegungsunschärfe, die durch das Wackeln der Kamera in den Bildern entstanden ist, deutlich mindern und die Farben korrigieren kann.

Character Animator ist eine Live-Animations-Software, die sich noch im Beta-Status befindet, die aber schon vielfach genutzt wurde, so etwa bei den »Simpsons« oder der ZDF-Sendung »Die Anstalt«. Sie nutzt nun neue Techniken, um mit in Adobe Photoshop CC oder Adobe Illustrator CC erzeugten Figuren, Ganzkörperanimationen mit neuen Walk Cycles zu ermöglichen.

Team Projects befindet sich ebenfalls noch im Beta-Status. Diese Software ermöglicht es Teams und Unternehme, via Cloud gemeinsam an Projekten zu arbeiten, wobei die gemeinsam erarbeiteten Sequenzen und Filmclips stets in Echtzeit gesichert werden.

Ambisonics in Premiere Pro erhält eine noch bessere native Unterstützung von Virtual Reality mit positionssensiblem Audio für VR-taugliche Plattformen wie Youtube oder Facebook.

Adobe Sensei macht‘s möglich

Mithilfe von Adobe Sensei – der Umgebung für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen – kann die Audiolautstärke jetzt über die gesamte Timeline mit nur einem Klick in Premiere Pro oder Audition normalisiert werden. In Character Animation wendet Sensei komplexe Algorithmen in Echtzeit an, sodass die Lippenbewegungen einer sprechenden Figur auch wirklich haargenau mit der dazugehörigen Tonspur übereinstimmen. Adobe Experience Cloud ist eine Video-Empfehlungsmaschine, die aus Milliarden von Zugriffen auf Online-Videos die jeweils interessantesten Inhalte herausfiltern soll.

Integration von Adobe Stock

Dank der Einbindung in Creative Cloud kann auf Millionen von Filmen in 4K und HD in Adobe Stock zugegriffen werden. Die gesamte Sammlung kann dann direkt in der App nach bestimmten Einträgen durchsucht werden.

Mit der neuesten Version werden die eigenen Inhalte ganz einfach via Destination Publishing als Teil von Premiere Pro und Adobe Media Encoder in Adobe Stock eingebunden und so Millionen von kreativen Kunden verfügbar gemacht. Adobes Destination Publishing-Lösung unterstützt bereits die weltweit bekanntesten Videoplattformen, sodass Inhalte mit nur einem einzigen Handgriff auf YouTube, Facebook, Twitter oder Behance veröffentlicht werden können.

Pond5 für Adobe Stock

Adobe ist eine neue Partnerschaft mit Pond5 eingegangen, womit das Videoangebot in Adobe Stock noch weiter wachsen wird. Mit aktuellen und beliebten Themenbereichen wie Lifestyle, Freizeit, Sport, Kino, Luftbildfotografie und Inhalten von Künstlern auf der gesamten Welt, bietet Pond5 Videoproduzenten und Kreativen eine der größten und am schnellsten wachsenden Sammlungen in der Branche.

Integration von Adobe Experience Cloud

Angesichts des spürbaren Wandels der Bedürfnisse von Videoproduzenten, Kreativagenturen und Medienunternehmen hin zu einer datengetriebenen Zukunft, soll Adobe Experience Cloud das Arbeiten mit Video-Content erleichtern – etwa mit Analysen wie der Auswertung des auf sozialen Kanälen veröffentlichtem Videomaterials in Premiere Pro. Ziel: Werbeeinblendungen sollen möglichst zielgerichtet erfolgen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Funktionen in Adobe Creative Cloud sind ab sofort mit der jüngsten Version von CC 2017 verfügbar. Adobe bietet Creative-Cloud-Mitgliedschaften für monatlich 49,99 US-Dollar an.