Aja-Neuigkeiten von der IBC

Aja-Boards und -Systeme für IP und Farbmanagement und neue virtuelle Lösungen erschließen Möglichkeiten für Broadcast, Produktion, Post, Streaming und ProAV.

Kona IP25

Die neue Kona IP25 PCIe IP Video/Audio-Karte vereinfacht den Übergang zu vollständigen und hybriden IP-Workflows. Die Karte wurde entwickelt, um die Anforderungen des SMPTE ST 2110 Ökosystems zu erfüllen und bietet 10/25 GigE SFP-Konnektivität, Mehrkanal-UltraHD-Unterstützung, unkomprimierte bidirektionale SMPTE ST 2110-Fähigkeiten, 2022-7-Redundanz, Kompatibilität mit beliebten Kreativanwendungen von Drittanbietern und mehr.

Aja Virtual Kona, entwickelt in Zusammenarbeit mit AWS

Virtual Kona wurde in Zusammenarbeit mit AWS entwickelt und ist eine neue softwaredefinierte, virtualisierte Videoerfassungs- und Wiedergabelösung, die 2025 verfügbar sein wird. Sie integriert das Aja SDK mit AWS Cloud Digital Interface (CDI), einer Netzwerktechnologie für die Übertragung von unkomprimierten Videos in hoher Qualität innerhalb der Cloud. Durch die Kombination dieser Technologien werden die Grenzen zwischen der Medienproduktion vor Ort und in der Cloud aufgehoben, so dass Entwickler von Drittanbietern in beiden Umgebungen Lösungen für eine Reihe von Anwendungen entwickeln können, die von Broadcast über Live-Streaming bis hin zur Postproduktion und darüber hinaus reichen.

OG-ColorBox

OG-ColorBox vereint das Farbmanagement- und Konvertierungs-Toolset der Aja ColorBox in einem openGear-Formfaktor, so dass Live-Produktionsprofis ihre Farbanforderungen vor Ort erfüllen können. Sie bietet eine extrem niedrige Latenz (weniger als eine halbe Videozeile), 4K/UltraHD High Dynamic Range (HDR) Wide Color Gamut (WCG) Videoverarbeitung, umfangreiche HDR/WCG-Konvertierungsoptionen, Farbkorrektur und benutzerdefinierte LUT-Verarbeitung (Look-up Table) für Live-Produktionen und vieles mehr.

ColorBox v3.0

Die neue Firmware v3.0 für die Aja ColorBox bringt eine Vielzahl neuer Funktionen für das bewährte ColorBox-Farbmanagement- und Konvertierungsgerät von Aja.

Dazu zählen Unterstützung für die neue openGear OG-ColorBox, ein neuer SDR-zu-Dolby-Vision-Vorschaumodus und Arri Alexa 35 LogC4 Wide Gamut 4 WVO-Unterstützung im Live-Modus über die Colorfront-Lizenz. Die Version bietet außerdem eine konfigurierbare ACES AMF-Pipeline, zusätzliche Unterstützung für .CLF- und .CTF-Dateien, die Möglichkeit, die SDI- und HDMI-Ausgänge für Farbraum und Bittiefe zu konfigurieren, sowie weitere Verbesserungen.

OG-C10DA

OG-C10DA ist die neueste Ergänzung der openGear-Produktlinie von Aja. Die openGear-kompatible analoge 1×9-Verteilung vereinfacht das Signalmanagement in Broadcast-, Produktions- und ProAV-Umgebungen mit 8 BNC-Ausgängen und einem zusätzlichen Ausgang für Loop-Out/Processing. Das Board bietet eine Steuerung über die DashBoard-Software für eine einfache Konfiguration und Kontrolle.

Aja Diskover Media Ausgabe

Neue Aja Diskover Media Edition Plug-ins für die Datenorchestrierung Ngenea von PixitMedia und den RioBroker von Spectra Logic sowie ein Software-Update der Version 2.3 mit verbesserter Benutzeroberfläche sollen die Arbeitsabläufe bei der Datenverwaltung und -übertragung optimieren. Die neuen Plug-ins und die Verbesserungen in Version 2.3 bieten die Flexibilität mit einer breiteren Palette von Toolsets und Datenkatalogen effizienter zu arbeiten.

Außerdem ermöglichen sie es den Anwendern, fundiertere Entscheidungen über die Daten zu treffen, die auf ihrem lokalen, entfernten und/oder Cloud-Speicher liegen.