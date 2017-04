NAB2017: Mehr von allem – und schneller als bisher

Es gibt — neben den technischen Trends — bei Branchenmessen auch fast immer ein anderes Thema, das dann bei den unterschiedlichsten Pressekonferenzen und in Gesprächen fast durchgängig auftaucht: Das kann ein bestimmtes Wording sein, eine angesagte Managementfloskel oder ein neues Buzzword.

Auch zum Auftakt der NAB2017 ist das so. Zum einen scheint das Wort »Broadcaster« aus der Mode zu sein. Jetzt ist plötzlich überall die Rede von News-Organisationen oder Media-Corporations. An diesem Wandel der Begriffe kann man natürlich einiges ablesen – oder vielleicht auch hineindeuten, je nach persönlicher Wahrnehmung.

Der Broadcaster überträgt seine Inhalte – er verteilt, sendet oder verbreitet sie. Noch vor wenigen Jahren hatte er dabei eine Art Monopolstellung. Was zu welchem Zeitpunkt in welcher Form übertragen wurde, bestimmte meist nur der Broadcaster selbst – und nicht der Zuschauer.

Heute ist nun plötzlich von News-Organisationen die Rede, wenn man große Sender meint. Eine News-Organisation ist, dem dabei offenbar zugrunde liegenden Verständnis nach, mittlerweile vor allem damit beschäftigt, ihre Inhalte so schnell wie möglich nach draußen zu bringen. Fernsehen oder Radio, sind dabei nur noch zwei von vielen Kanälen. Also raus damit in die Smartphone-Apps und in alle möglichen sozialen Netzwerke, die gerade angesagt sind – und das bitteschön optimiert fürs jeweilige Endgerät.

Von Verteilungs-Monopol kann bei der News-Organisation also keine Rede mehr sein. Die Organisation ist vor allem mit Organisieren beschäftigt, damit die »Time to Air« so kurz wie möglich wird — denn der Erste hat die bessere Quote, die höheren Klickraten, die meisten Likes.

Dieser Wandel, weg vom Broadcaster hin zur Organisation, schlägt sich auch in vielen neuen Produkten nieder. Die Hersteller suchen und entwickeln Lösungen, mit denen ihre Kunden — die News-Organisationen — noch schneller werden können.

Sam etwa zeigt mit Vibe ein System, das die Ausspielung in Apps und Social-Media-Kanäle erleichert, Vizrt, Avid — und eigentlich fast alle anderen auch, bieten oder suchen zumindest Wege und Möglichkeiten hierfür.

Auch die Gegenrichtung wird immer wichtiger: Material aus vielen Quellen und in zahllosen Formaten, direkt verarbeiten zu können, ist ein Thema, weil es die Time-to-Air verkürzt. Sony etwa bewirbt seine neue Cloud-Lösung XDCAM Air mit dem Slogan »Tell your story as it’s happening«. Besser kann man diese Entwicklung kaum zusammenfassen.

Sie werden sehen.