NAB2017: Generationenwechsel bei P+S Technik

P+S Technik gab im Umfeld der NAB bekannt, dass Gründer Alfred Piffl aus der Geschäftsführung ausgetreten und an seine Tochter Anna Piffl übergeben habe.

Seit April 2017 führen Anna Piffl und Andreas Dasser, der bereits seit 2004 Unternehmenspartner ist, die Geschäfte der P+S Technik. Alfred Piffl steht dem Unternehmen auch weiterhin im Bereich Produktmanagement und Produktion mit Rat und Tat zur Seite. »Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei meinen bereits ausgeschiedenen Partnern Zlatko Spajic und Wolfgang Weigel für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zu bedanken«, so der scheidende Geschäftsführer Alfred Piffl.

»Ich sehe die Entscheidung von Alfred Piffl, aus der Geschäftsführung auszusteigen, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Mich verbindet mit Alfred mittlerweile eine 20-jährige berufliche Partnerschaft, die sehr stark geprägt war durch seine Vision, die Filmtechnik entscheidend mit voranzubringen, aber auch durch ein außerordentlich freundschaftliches Verhältnis über den beruflichen Alltag hinaus« sagt Andreas Dasser. »Auf der anderen Seite freue ich mich, gemeinsam mit Anna Piffl die Zukunft des Unternehmens weiter zu gestalten, mit der mich bereits eine langjährige Zusammenarbeit verbindet.«

Andreas Dasser ist 2004 in die Geschäftsführung eingetreten und Leiter der Entwicklung bei P+S Technik. Unter seiner Leitung wurden seitdem bereits sehr viele spannende Projekte vorangetrieben. Anna Piffl hat in den vergangenen Jahren vielfältige Erfahrungen in der Filmbranche gesammelt. Den Technologiewechsel von Analog zu Digital in der Filmbranche hat sie bereits im Marketing bei P+S Technik begleitet.

An der Firmenphilosophie und den bestehenden Geschäftsbereichen wolle man nichts ändern und auch künftig die Bereiche der Opto-Mechanik mit dem Rehousing von Objektiven und die Entwicklung von Spezialoptiken für professionelle Cine-Anwendungen weiter ausbauen.