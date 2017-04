NAB2017: Ist die Cine Gear Expo wichtiger?

Kamerahersteller scheinen mittlerweile die viel kleinere Cine Gear Expo in Los Angeles für wichtiger zu halten als die NAB, wenn es darum geht, neue Modelle vorzustellen.

Panasonic kündigte im Rahmen der NAB2017 an, dass es eine neue Cine-Kamera geben werde, die irgendwo zwischen GH5 und Varicam LT positioniert sein soll (siehe Meldung). Näheres will der Hersteller aber erst Anfang Juni 2017 bekanntgeben, im Rahmen der Cine Gear Expo. Das kann man auch als Zeichen dafür werten, welche Messe für diesen Zweck als wichtiger betrachtet wird.

Damit ist Panasonic aber keineswegs alleine: Red etwa hatte während der NAB2017 keinen eigenen Stand — und einer der Gründe für diese Entscheidung soll gewesen sein, dass man bei Red die Cine Gear Expo für wichtiger hält und die Kräfte lieber darauf konzentrieren und dort bündeln will.

Über Sony kursiert das Gerücht, das Unternehmen werde im Rahmen der Cine Gear Expo einen Nachfolger der F65 präsentieren. Offiziell gibt es von Sony dazu keine Aussage. Die mittlerweile etwas angejahrte F65 wurde selbst aber noch im Rahmen der NAB angekündigt. Wenn das Gerücht stimmen sollte, gäbe es also auch hier einen Shift zur Cine Gear Expo.

Canon zeigte zur NAB2017 insgesamt wenig Neues — und schon gar keine Kamera. Auch hier gibt es Gerüchte, dass das Anfang Juni in Los Angeles anders sein könnte.

Wenn es so wäre, könnte man durchaus eine schleichende Abwertung der NABShow konstatieren. Wird also die Cine Gear Expo zur Plattform für Kameravorstellungen und Cine-Neuheiten und die NAB eher zu einer reinen Broadcast-IP-Messe? Ob sich das alles so bewahrheitet, bleibt abzuwarten.