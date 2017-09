IBC2017: Ihse erweitert Draco Ultra

Ihse präsentiert auf der IBC die KVM-Extenderserie Draco Ultra für die Übertragung hochauflösender Videosignale wie HDMI, DisplayPort, und DVI Dual Link sowie weitere KVM-Lösungen für Zugriff und Management komplexer Rechnernetzwerke.

Die Neuentwicklungen basieren auf dem in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) entwickelten Video-Codec Lici für maximal effiziente Videoübertragung. Durch die Kombination aus dem modularen Draco Vario-Konzept und dem Fraunhofer IIS Lici-Codec entstehen flexible KVM-Extender, die sich den verfügbaren Bandbreiten dynamisch anpassen und hochaufgelöste Bilder verzögerungsfrei und ohne wahrnehmbare Bildverluste übertragen.

Nach dem erfolgreichen Vorreiter Draco Ultra DisplayPort-Extender, der sich bereits in zahlreichen sicherheitskritischen Anwendungen bewähren konnte, bietet Ihse nun eine ganze Reihe von KVM-Extendern der neuen Draco Ultra-Generation. Diese ermöglichen den Betrieb eines entfernten Arbeitsplatzes mit Tastatur, Maus und je nach Modell – DisplayPort 1.1/1.2, DVI Dual-Head und DVI Dual Link-Monitor. In Kürze soll diese Reihe noch um eine Version für HDMI 2.0 ergänzt werden, meldet Ihse.

Mit dem Draco Ultra Dual-Head lassen sich über ein Kabel zwei DVI-Monitore anschließen; die Dual Link-Variante verlängert DVI-Signale für einen Monitor in höchsten Auflösungen bis zu 4K (30 Bilder pro Sekunde). Draco Ultra HDMI und DisplayPort 1.2 ermöglichen die Übertragung von 4K-Videos (60 BpS) in DCI und UHD Auflösung mit integrierter Audioübertragung und Wiedergabe direkt am Bildschirm.

Die Draco Ultra KVM-Extender richten sich speziell an Anwender, die einen zuverlässigen Echtzeitzugriff auf entfernte Computerinhalte mit hohen Bildauflösungen und hohem Dynamikumfang bei minimalem Verkabelungsaufwand benötigen.