IBC2017-Video: Adobe setzt auf Partner

Michael Gamböck erläutert im Video, wie Adobe mit Partnern und Kunden kooperiert und so seine Software-Plattformen optimiert. So lassen sich spezifische Kundenwünsche mit Standard-IT-Technik umsetzen.

Adobe setzt weltweit und somit auch in Deutschland auf die Kooperation mit einer Vielzahl von Partnern, um Projekte für Kunden zu realisieren. Dabei hat Adobe Möglichkeiten geschaffen, die es den Partnern erlauben, passende Schnittstellen zu entwickeln und so etwa auch bestehende Systeme anzubinden und zu integrieren. Durch diese Software-Architektur und durch die Offenheit gegenüber Partnern und Kunden, kann Adobe auf Basis von Standard-IT-Produkten optimierte Lösungen für einen große Bandbreite von Anforderungen anbieten, so Gamböck.

Hierbei spielt das Partnerprogramm von Adobe eine wichtige Rolle: Es sorgt dafür, dass viele andere Hersteller — große und kleine — die Möglichkeit haben, ihre Systeme an Adobe-Lösungen anzudocken und passenden Interfaces zu programmieren. Über Panels innerhalb von Premiere wird es etwa möglich, aus der Adobe-Software heraus bestimmte Funktionen oder Abläufe eines Workflows sehr weitgehend zu automatisieren.