IBC2017-Video: Qvest plant Security Operation Center

Mit dem Einzug von IP-Technologien und Cloud-Services wird auch im Broadcast-Bereich das Thema Cyber-Security immer wichtiger. Qvest will diesen Themenbereich mit einem Partner angehen und konkrete Lösungen anbieten.

Mit dem Einzug von IP-Technologien, Internet-Anbindung und Cloud-Funktionalität in die täglichen Abläufe der Broadcaster, ist eine Tür geöffnet, die auch unerwünschte Gäste nutzen können. Das ist spätestens seit dem Hackerangriff auf die französische Sendergruppe TV5Monde im Jahr 2015 vollkommen klar: Stundenlang war damals das Programm des Senders unterbrochen, auf den Social-Media-Kanälen und der Website von TV5 wurde Terrorpropaganda gezeigt (weitere Infos dazu gibt es beispielsweise im Archiv von Spiegel Online). Der geplante und koordinierte Angriff soll damals aus Algerien erfolgt sein.

Das Thema Cyber-Security hat damit auch für jede moderne Brodacast-Infrastruktur eine hohe Bedeutung erlangt, denn es geht dabei heutzutage längst nicht mehr nur darum, dass jemand Dinge lesen, sehen und downloaden könnte, die den Broadcaster etwa in seiner journalistischen Integrität beschädigen, das Urheberrecht und die illegale Verbreitung von Content betreffen, sondern es geht um Kern-Assets, wie den Sendebetrieb selbst.

Peter Nöthen greift im Video diese Downside von IP-Technologien im Broadcast-Umfeld auf und kündigt an, dass Qvest Media hier konkrete Lösungen anbieten werde.

Qvest hat dafür eigene Expertise gesammelt und unter anderem den Partner SecurView ausgesucht. SecurView bietet Lösungen im Bereich Cyber-Security an und ist damit in anderen Branchen auch schon sehr erfolgreich. Einer der Investoren, die hinter SecurView stehen, ist Cisco.

Qvest will auf dieser Basis in naher Zukunft in Deutschland ein Security Operation Center betreiben, das Medieninfrastrukturen überwachen und absichern kann.

Permanenter Online-Zugriff, bi-direktionale Anbindung an Web-Plattformen und soziale Medien, Online-Distribution von Inhalten: Diese Aspekte von modernen Medienbetrieben soll der Geschäftszweig QM Cyber Security von Qvest Media beackern. Broadcast-IT-Infrastrukturen und deren digitale Peripherie vor Cyber-Attacken und Manipulationen zu schützen, ist für Medienunternehmen heute eine absolute Notwendigkeit. Qvest Media sagt dazu: »Die globale Streuung von Inhalten über Webseiten, Mediatheken oder Social Media erhöht die Notwendigkeit von sicheren technischen Lösungen, wie in kaum einer anderen Branche.«