An der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen finden vom 15. bis 17.3.18 die HdM International Cinematography Days statt. Überwiegend in englischer Sprache präsentieren internationale Fachleute im 4K-Kino Vorträge und Seminare, die sich an Kameraleute, Beleuchter, Verleiher, Produzenten, Postproduction und natürlich auch an Studierende wenden.

Erster Tag, 15.3.18, Schwerpunkt »Green Light for Green Shooting«

Deutschsprachiges Ganztagsseminar mit Philip Gassmann und Christoph Grauting, präsentiert vom BVK, gefördert vom MFG, Teilnahmekosten: 25 Euro (reduziert 15 Euro).

Das Seminar richtet sich als Weiterbildung zum Thema LED-Beleuchtung an Kameraleute, Beleuchter, Verleiher, Produzenten, Nachwuchs.

Abends: Get-together-Empfang des FVSW Filmverband Südwest sowie der Film Commission Stuttgart, zu dem die Teilnehmer herzlich eingeladen sind.

Zweiter Tag, 16.3.18, Schwerpunkt »Science and Aesthetics«

Vorträge in englischer Sprache zu folgenden Themen: HDR/HFR, WCG, Color Science, Textures.

Teilnahmekosten: 25 Euro (reduziert 15 Euro).

Vortragende: David Stump (ASC), Kommer Kleijn (IMAGO), Tony Davis (RealD), Aaron Kuder (HdM/ARRI), Daniele Siragusano (FilmLight), Prof. Katja Schmid (HdM), Carola Mayr (ARRI), Uwe Kranich (HBO)

Parallel: Filmtechnikausstellung, kostenloser Zugang

Aussteller: Sony, FilmLight, AJA, Red, Schneider Optics, Canon, Lighteqip, Dedo Weigert und andere.

Dritter Tag, 17.3.18: Seminare und Workshops

Storytelling in Images – Cinematography Today, Jean-Paul Jarry

On-Set-Colorgrading Workflow, Daniele Siragusano

„Lightstream“ Light Reflect System, Alekseij Berkovic

Storytelling with the Emotions of a Lens, Dr. Marijke van Kets

Parallel: Filmtechnikausstellung, kostenloser Zugang

Aussteller: Sony, FilmLight, AJA, Red, Schneider Optics, Canon, Lighteqip, Dedo Weigert und andere.

Weitere Infos

Weitere Infos und Kontakte sind unter der Adresse www.cinematography-days.de verfügbar.