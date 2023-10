Marshall: Streamings aus dem International House of Music

Konzert-Streamings aus dem Musikfachgeschäft mit PTZ-Kameras von Marshall.

Der Projektmanager Alex Naranjo und das Team des traditionsreichen, berühmten Musikgeschäfts International House of Music in Los Angeles wollten während der Pandemie den Musikern, die normalerweise in diesem Fachgeschäft ein- und ausgehen, eine Auftrittsmöglichkeit anbieten.

»Wir hatten uns entschlossen, unser Geschäft für Live-Übertragungen von Musikauftritten zu öffnen, um den Künstlern und treuen Kunden, die uns geholfen haben, im Geschäft zu bleiben, etwas zurückzugeben«, sagt Naranjo. »Das lief so gut, dass wir das nun auch nach der Pandemie fortsetzen: Wir bieten Live-Streams direkt von unserer Verkaufsfläche oder aus unserem Schlagzeugraum an. Diese live gestreamten Konzerte geben den Künstlern nicht nur eine Plattform, um aufzutreten, sondern sie ermöglichen es ihnen auch, Spenden und Unterstützung von den Zuschauern zu erhalten.«

Als die Zahl der Live-Auftritte immer weiter zunahm, wurde schnell klar, dass das Unternehmen eine bessere Kameralösung benötigte als die bis dahin verwendeten Consumer-Kameras. »Als die Shows dann sehr gut liefen, wollten wir die Kommunikation und Abstimmung verbessern und suchten nach einer einfacheren Lösung mit nur einer Steuerung«, erläutert Naranjo. »In Gesprächen mit unseren Branchenkollegen wurden wir auf die CV730-Kamera von Marshall aufmerksam und waren sehr beeindruckt.

Die passende Kameratechnik fand der renommierte Einzelhändler letztlich in zwei Marshall-Electronics-Kameras des Typs CV730-NDI. Das sind UHD/4K60-IP-PTZ-Kameras. Gesteuert werden die PTZ-Kameras über das Bedienpanel VS-PTZ-IP.

»Mir gefielen die NDI-Funktionen der Kamera sehr gut. Außerdem gefiel mir die supereinfache Einrichtung: Bei der CV730 braucht man nur ein einziges Cat-6-Kabel, statt HDMI- und Stromkabel separat verlegen zu müssen«, führt Alex Naranjo aus.

»Da wir einen großen Kundenstamm im Bereich der Live-Produktion haben, vor allem auch im Bereich von Gottesdienstübertragungen, sahen wir außerdem die Möglichkeit, diese Kameras auch in unseren Bestand aufzunehmen und sie an unsere Kunden zu verkaufen, was sehr sinnvoll war.«

Die CV730-NDI verfügt über einen 9-Mio-Pixel-Sensor mit einem optischen 30fach Zoom und flexiblen gleichzeitigen 12G-SDI- und HDMI-Ausgängen sowie mit NDI-HX- und USB3-Fähigkeit. Bilder mit bis zu 3.840 x 2.160p bei 60fps bieten hohe Bildqualität, NDI HX liefert IP-Workflows mit niedriger Latenz, hoher Qualität und framegenauem Video und Audio in Echtzeit. NDI 5.5 und NDI Tools bieten die Möglichkeit, immer mehr Videogeräte und -anwendungen in vielerlei Produktions-Workflow zu integrieren. Einfach an den PoE++-Ethernet-Port anschließen und fertig: Video, Audio, Steuerung, Tally und Strom.

Naranjo hält auch die Bildqualität der CV730 für einen Wendepunkt: »Die außergewöhnliche Videoqualität und die Vielseitigkeit der CV730 haben es uns ermöglicht, die Essenz unserer Live-Auftritte dem Online-Publikum zu vermitteln. Mit ihren fortschrittlichen Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen fängt die Kamera die Auftritte mit bemerkenswerter Klarheit und Präzision ein und sorgt dafür, dass die virtuellen Zuhörer wirklich in die Musik eintauchen können.«

Vertrieb in Deutschland

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.