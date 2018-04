NAB2018-News: How we do it

Zum 18. Mal berichtet film-tv-video.de von der immer noch wichtigsten Messe der Broadcast-Branche, der NABShow. Die findet alljährlich im April in Las Vegas statt.

Der Termin hat historische Gründe: Die größten Aussteller waren früher japanische Unternehmen — und bei sehr vielen davon beginnt das neue Geschäftsjahr am 1. April. Da etablierte sich die NAB im April als Auftaktmesse, bei der gezeigt wurde, wohin die Reise im jeweils aktuellen Geschäftsjahr gehen sollte.

Die äußeren Umstände sind also mit dem seit Jahren feststehenden Veranstaltungsort und dem ebenfalls nur gering variierenden Termin seit langer Zeit ganz ähnlich. Aber in jedem Jahr ändern sich die Buzzwords und die Trends — und auch das von film-tv-video.de für die Berichterstattung eingesetzte Equipment und der Workflow. Der folgende Text gibt einen kurzen, aktuellen Einblick in die Abläufe und die genutzte Hard- und Software bei der Entstehung unserer NAB2018-News.

Ein dreiköpfiges Team ist während der NAB2018 für film-tv-video.de im Rahmen der Messe unterwegs, um Infos und Bilder bei Pressekonferenzen und an den Messeständen zu sammeln. Die Videos, Fotos und Infos müssen dann aufbereitet, zu NAB2018-News kombiniert und in die Website film-tv-video.de eingepflegt werden. Ganz grundsätzlich hat sich das gegenüber früheren Jahren nicht verändert. Im Detail hat sich aber einiges getan: Wir sind nun in weiten Teilen UHD-fähig, nutzen ganz neues oder weiter optimiertes Equipment.

So haben wir in diesem Jahr unser Backoffice verstärkt: Julia Weigl erweitert während der Messe unser Team, das ansonsten wie in den vergangenen Jahren aus den Redakteuren Christine Gebhard und Gerd Voigt-Müller und dem VJ Felix Holderer besteht.

Was Sie sehen

Auf der Startseite von film-tv-video.de sehen Sie immer die aktuellsten, zuletzt ergänzten Meldungen. Sie können sich die NAB2018-News auch als Liste anzeigen lassen, in dem Sie direkt auf die entsprechende Seite gehen, oder die Messe-News über die Navigation am oberen Seitenrand aufrufen. Alle NAB2018-News werden in Kurzform auch auf den Kanälen von film-tv-video.de bei Twitter, Facebook und Google+ veröffentlicht. Die Videos werden auf film-tv-video.de in Artikel eingebettet, sie stehen aber auch auf dem Youtube-Kanal von film-tv-video.de zur Verfügung.

How we do it: Grundlegendes Setup

Die meisten Meldungen bestehen aus Text und Fotos. Dafür reichen klassische Utensilien wie verschiedene Fotoapparate und Laptops von Apple in verschiedenen Altersstufen und Größen aus. Einige Meldungen enthalten zusätzlich Videos und hier wird es spannender, was das Equipment betrifft, weil wir hier öfter Änderungen vornehmen.

Wir werden einen C100 von Canon zum Drehen der längeren, aufwändigeren, vorgeplanten Videobeiträge nutzen und die Bearbeitung im Normalfall mit Premiere als Schnitt-Software auf einem MacBook Pro erledigen. Für Clips, die schon unter Tags bearbeitet und hochgeladen werden, nutzen wir in diesem Jahr ein iPad Pro und eine neue Schnitt-Software (mehr dazu weiter unten).

Für weitere, spontanere Videos im Rahmen der NAB2017-News nutzen wir neue Fotoapparate (mehr dazu weiter unten) und laden die Clips entweder direkt hoch oder kopieren sie auf einen der Laptops, bearbeiten sie dort mit Premiere und laden sie anschließend hoch.

