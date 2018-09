IBC2018: Assimilate Scratch 9.0 wird ausgeliefert

Assimilate Scratch 9 unterstützt jetzt über 200 Matchbox Shader-Effekte und bietet mit einem einzigen Klick eine einfache Anbindung an AfterEffects und Nuke Compositing-Tools.

Assimilate liefert ab sofort Scratch 9.0 aus. Bekannt für seine hochwertigen 2D/3D/VRTools unter einem Dach bietet Scratch jetzt auch Unterstützung für über 200 Matchbox ShaderEffekte und eine einfache Anbindung an AfterEffects und Nuke CompositingTools.

Neue kreative Highlights von Scratch 9.0

Matchbox Shader

Das Matchbox Shader Toolset wurde in Scratch 9.0 erweitert.

Kostenlose / kostengünstige Möglichkeit, mehr als 200 neue Effekte zu Aufnahmen oder kompletten Timelines in Echtzeit hinzuzufügen.

AfterEffects und Nuke

Szenen lassen sich mit einem Klick an AfterEffects oder Nuke senden, wenn hohe Anforderungen an das Compositing gestellt werden.

Ein zweiter Klick bringt die gerenderten Szenen zurück in Scratch.

H.265 Reader und Encoder

Wird mit dem bekannten BeamR h265 Encoder geliefert, um höchste Qualität in bis zu 12Bit 4:2:2:2 zu liefern.

Unterstützt die Hardware-Dekodierung von h.265-Medien auf Nvidia und AMD-Grafikkarten.

Signifikante Geschwindigkeitssteigerung bei der Wiedergabe und Transcodierung von h.265.

Wie Kunden Scratch 9.0 verwenden

»Es gibt einige neue Funktionen in Scratch 9.0, die ich sehr schätze, aber als Colorist konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Farbkorrekturwerkzeuge, die es mir ermöglichen, extrem schnell und intuitiv zu arbeiten«, sagt Tobias Wiedmer, leitender Colorist und Leiter der Abteilung Farbkorrektur bei Cine Chromatix in Berlin. »Die Unterstützung von Matchbox Shadern macht Scratch noch leistungsfähiger, z.B. beim Wechsel des Lichts oder beim Hinzufügen einer realistischen Tiefenschärfe/Defokussierung. Die meisten dieser Shader sind in Echtzeit und ohne Rendering verwendbar.« Beispiele gibt es hier. Alle Bilder wurden in Scratch farblich abgestuft.

Peter Hacker ist ein unabhängiger Künstler für die Farbbewertung. »Bis heute habe ich in Scratch an etwa 500 Projekten gearbeitet, von einfach bis extrem komplex«, sagt Hacker. »Vor kurzem ging ich mit Scratch ein riesiges Grading-Projekt an, das Material von elf verschiedenen Kameras und über 2000 Szenen umfasste. Mit viel Leidenschaft für das Projekt, Geduld und dank Scratch konnten wir zu dem von uns angestrebten Ergebnis kommen.«

Preis und Verfügbarkeit

Scratch 9.0 ist ab sofort unter www.assimilateinc.com verfügbar, beginnend bei 79 US-Dollar monatlich und 650 US-Dollar jährlich.