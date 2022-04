Parlamentsarbeit wird öffentlich – Riedel goes Alaska

Riedels MediorNet-Backbone ist das Herzstück der Berichterstattung von KTOO 360TV in Juneau, Alaska, aus dem Capitol, dem Parlamentsgebäude des US-Bundesstaates.

Alaskas Hauptstadt Juneau ist weitgehend von Bergen und Wasser umgeben, und ein Teil des Stadtgebietes liegt auf einer Insel. Riedel stellte sich der Aufgabe, für das öffentlich-rechtliche Fernsehen KTOO 360TV sechs Gebäude miteinander und mit dem Haupt-Routersystem des TV-Senders zu verbinden. Damit wird kann der Parlamentskanal »Gavel Alaska« die Menschen in der Stadt und im Bundesstaat Alaska am politischen Geschehen im Capitol und der Arbeit der Legislative Alaskas teilhaben lassen.

Die MediorNet-Installation ist Teil eines Großprojekts mit 15 vernetzten MicroNs für Roboterkameras und eine HD-fähige Video-Infrastruktur. Die Kameras sind über vier Kontrollräume der KTOO für »Gavel Alaska« und der Legislative sowie dem Capitol verteilt. Innerhalb des Capitols verbindet MediorNet alle SDI-Feeds aus den Sitzungssälen und stellt gleichzeitig Return-Feeds bereit. Somit besteht eine vollständige bidirektionale Verbindung zwischen den beiden Kontrollräumen und sowie mit einem nahegelegenen staatlichen Museum.

Zusammen mit den vorhandenen Routing-Systemen bietet das MediorNet 300 SDI-Ein- und Ausgänge und mehr als 4.500 Kanäle für das Audio-Routing. Die Eingänge im Capitol sind über Presets nach Räumen gruppiert. Mit wenigen Handgriffen am RSP-2318 SmartPanel der Regieplätze können die Produktionsteams die Eingänge nach Bedarf für jede Produktion routen. Das System startete in HD 1080i, ist aber vollständig 3G-SDI-fähig.

»Ohne MediorNet hätten wir keinen sicheren Weg gefunden, um die Übertragung während der Pandemie zu gewährleisten«, so Mikko Wilson, Produktionsleiter bei KTOO-TV. »Mit unserer neuen ferngesteuerten Kameraeinrichtung und der Möglichkeit, remote und über den gesamten Campus verteilt zu arbeiten, konnten wir eine durchgängige und einwandfreie Berichterstattung über die Legislative durchführen.« Bisher habe man »quasi blind gedreht«, so Wilson. »Mit der verzögerungsfreien Übertragung und der Multiviewer-Funktion von MediorNet können wir sehen, was wir auf dem Rückkanal in Echtzeit drehen. Ein Fernsehmitarbeiter in Portland kann den Feed sogar zu Hause abrufen.«

Wilson verweist auch auf die wenigen Bedienschritte, die statt minutenlangen Aufbauarbeiten, die Einrichtung einer Sendung erheblich vereinfachen und verkürzen. »Die Qualität der Berichterstattung hat sich deutlich verbessert. Unser neues System bringt das Programm und die Legislative näher als je zuvor an den Ort des Geschehens, ohne dass wir selbst vor Ort sind«, hebt Wilson hervor.