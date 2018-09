IBC2018: Eveleens kommt zu Riedel

Jan Eveleens ist künftig bei Riedel für IP- und Netzwerklösungen verantwortlich.

Riedel gab auf der IBC bekannt, dass Jan Eveleens künftig als Director Business Development für IP- und Netzwerk-Lösungen maßgeblich die Entwicklung dieses Geschäftsbereichs vorantreiben und die Erweiterung der Anwendungsbereiche von MediorNet verantworten wird. Er berichtet direkt an Gründer und CEO Thomas Riedel.

Jan Eveleens war zuvor fast zehn Jahre als CEO bei Axon, einem führenden Anbieter von Broadcast-Processinglösungen tätig. Zuvor war er 20 Jahren in verschiedene leitenden Positionen bei branchenführenden Unternehmen wie Philips Electronics und Grass Valley tätig.

Eveleens engagierte sich außerdem in zahlreichen Industrieverbänden, u. a. als Präsident des IABM-Verwaltungsrates und ist Absolvent der Delft University of Technology in den Fächern Elektronik und Computerwissenschaft.