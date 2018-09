IBC2018-Video: Digitale Transformation und Cloud

Qvest Media kündigte während der IBC die Management-Plattform Qvest.Cloud an. Sie soll die Grenzen zwischen Installationen in lokalen Rechenzentren, Private Clouds und Public Clouds abbauen. Peter Nöthen erläutert im Video die Hintergründe des Projekts.

Qvest-Media-Chef Peter Nöthen erläutert im Gespräch mit film-tv-video.de, was die Gründe dafür waren, eine eigene Management-Plattform zu entwickeln. Qvest.Cloud, so Noethen, soll die Grenzen zwischen Installationen in lokalen Rechenzentren, Private Clouds und Public Clouds – wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud – abbauen.







Viele Unternehmen befinden sich aus seiner Sicht aktuell in einem Prozess der digitalen Transformation und möchten ihre bestehenden Setups, die oft auf lokalen Installationen und Lösungen basieren, perspektivisch cloud-fähig machen. Dazu brauche es jedoch ein Tool, mit dem es möglich sei, vorhandene, lokale Lösungen (OnPremise) ebenso zu verwalten wie weitere Lösungen, die in Private und Public Clouds betrieben würden. »Letztlich haben wir diese Arbeit schon in der Vergangenheit als Systemintegrator geleistet, und jetzt tun wir das wieder, aber eben mit einer anderen Technologie,« sagt Noethen.

Mit der Akquisition von HMS im vergangenen Jahr habe man die Weichen für die Entwicklung der passenden Software gestellt, die nun in die Entwicklung von Qvest.Cloud einfließe.

Der Launch der neuen Management-Plattform Qvest.Cloud ist für die NAB2019 geplant, mit dem Pre-Launch zur IBC wollte sich Qvest Media vorab Feedback potenzieller Kunden einholen.