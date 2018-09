IBC2018-Video: So funktioniert Arri Stellar

Die App Stellar ermöglicht es, per Smartphone und Tablet Arri SkyPanel- und L-Serie-Geräte per App zu steuern. Mike Wagner zeigt im Video, wie die App funktioniert und was sie kann.

Arri Stellar ist eine Lösung zur einfachen Steuerung von Arri-Scheinwerfern, die in einer App umfassende Funktionalität und intuitives Design kombiniert. Im Video zeigt Mike Wagner, wie die App funktioniert.







Mike Wagner präsentiert die unterschiedlichen Einsatzbereiche und Funktionen der App.

SkyPanel-»C«-Modelle bieten sieben variable Möglichkeiten zur Auswahl von Weißtönen, Farben und Lichteffekten. Mit Stellar kann direkt zwischen den Steuerungsmodi gewechselt werden, ohne Änderungen an den Scheinwerfern vornehmen zu müssen.

Über das Stellar-Interface können Anwender mit Stellar auch für die Scheinwerfer der L-Serie aus mehr als 300 hinterlegten Farbfiltern und über 45 voreingestellten Lichtquellen wählen. Stellar bietet darüberhinaus die Möglichkeit, Setbilder aufzunehmen oder Grafiken zu importieren.

Stellar ermöglicht weiter hunderte Farb- und Effektfavoriten zu speichern, um diese in jedes beliebige Projekt importieren zu können. So kann der Anwender eigene Farbpaletten kreieren, die jederzeit abrufbar sind. Auch das Speichern von Looks ist möglich, inklusive aller Geräte-Einstellungen und Farbauswahlen.