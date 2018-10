IBC2018: Arvato-Neuheiten

Arvato präsentiert mit Media Editor eine browserbasierte Schnittlösung, die eng mit der Video Production Management Suite (VPMS) integriert ist. Ebenfalls zu sehen: Media Logger und Edit Mate.

Media Editor

Der neue, auf HTML 5 basierende Videoeditor ermöglicht einfache Bearbeitungen und andere Funktionen wie Voice over und grafische Überlagerungen – während er im Browser läuft. Arvato Systems betont, dass langsame Verbindungen für den MPEG-DASH-konformen VPMS-Streaming-Engine kein Problem sind, zudem ist eine enge Integration mit der Arvato Systems Video Production Management Suite (VPMS) vorgesehen. Weiter wird es möglich sein, Projekte in Media Editor vorzubereiten und später beispielsweise in Premiere weiter zu bearbeiten. Das setzt aber die Nutzung von Edit Mate voraus. Media Editor soll ab der NAB im kommenden Jahr ausgeliefert werden.

Edit Mate

Edit Mate dient der Verwaltung von Schnittprojekten und deren Medien und bietet im Zusammenspiel mit Adobe Premiere viele Vorteile. Es werden Verbindungen mit geringerer Geschwindigkeit, auch mobil, unterstützt, was standortunabhängiges Arbeiten erlaubt. Das Rendering gibt den Kunden die Möglichkeit, in andere Projekte zu wechseln, was Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung bedeutet. Neu ist die Funktion, dass man nun auch mit Adobe Premiere und der VPMS Streaming Technologie standortunabhängig arbeiten kann.

Media Logger

Media Logger löst den bisherigen Logger ab. Das System läuft auf bestehenden wie auch auf neuen VPMS-Installationen, die mit Vidispine-Technologie nutzen. Auch mit reinen Vidispine-Lösungen kann Media Logger genutzt werden.

Im vergangenen Jahr hatte Arvato die schwedische Firma Vidispine übernommen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Lösungen für das Management von digitalen Inhalten. Vidispine wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen weitergeführt, aber es gibt eine engere technologische Anbindung an die Systeme von Arvato.