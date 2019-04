NAB2019: IP-Lösungen von Lawo für Video, Audio, Steuerung, Monitoring

Lawo erweitert die IP-Fähigkeiten seiner Produkte umfassend.

VM-DMV und V-Matrix

Mit dem LiveView-Decoding-Engine können die Anwender des Multiviewers VM-DMV sowohl Produktions- (ST2110/ST2022-6) als auch komprimierte Ausspielformate (HEVC/H.264/MPEG/OTT) auf dem selben Bildschirm überwachen.

Der Engine beruht auf Software, die auf handelsüblichen x86-Servern oder als virtualisierte Anwendung läuft. Die Multiviewer-Lösung unterstützt ab sofort 4K/UHD-, 3G-, HD- und SD-Formate in komprimierter und unkomprimierter Form, erläutert Lawo. Bei Bedarf könne der Multiviewer durch Hinzufügen weiterer V-Matrix C100 Prozessormodule linear skaliert werden.

Die auf IP basierende und per Software definier- und konfigurierbare V-Matrix-Plattform bildet aus Sicht von Lawo eine zukunftssichere Lösung für alle Einsatzbereiche – ob Baseband-SDI, hybrid oder rein IP. Ferner unterstütze die Lösung sowohl eingebettete als auch diskrete Audioinformationen und liefert pixelperfekte Mosaiken mit minimaler Latenz. Mit The Wall könne das Multiviewer-Layout per Drag-and-Drop intuitiv vorbereitet und jederzeit abgewandelt werden.

Smart-System (System Monitoring and Realtime Telemetry Solution)

Lawo zeigt in Las Vegas die Auto-Topologie-Anwendung für SmartDash. Dieser Dienst ermittle, registriere und dokumentiere automatisch die IP-Netzwerktopologie und zeige den Status der beteiligten Geräte in Echtzeit an, teilt Lawo mit. Der PTP-Monitoring-Dienst sucht, ordnet und analysiert auf der Netzwerkebene PTP-Informationen und agiert dabei als synchronisierter Referenz-Empfänger von allen für Video-, Audio- und Steuerungsdatenströme wichtigen Timing-Angaben.

Das Funktionsangebot umfasst das automatisierte Erkennen von PTP, die Ermittlung der Typen, Histogramme, Slave-Ports und den Synchronisationsstatus. SmartDash kann ab sofort auch auf virtuellen Maschinen und in der Cloud betrieben werden und sowohl Netzwerkgeräte als auch cloud-basierte Anwendungen, also virtualisierte Ausspielkanäle, überwachen. SmartDash unterstützt AWS-, Google-, VM-Networks- und weitere Lösungen. Das neue SmartDS ist eine komplementäre Datenspeicherlösung, mit der Anwender die Details und Daten von Fehlerwarnungen der vergangenen Monate abspeichern können. Zu den speicherbaren Informationen gehört alles von Netzwerkbandbreite bis hin zu eventuellen Signalausfällen.

Die Reporting-Funktionen von SmartDash können die SmartDS-Daten auswerten und aussagekräftige Informationen für den operativen Betrieb, die Wartungsabteilung und das Management zusammenfassen.

Zusätzlich zu den bisher angebotenen Übertragungsformaten unterstützt SmartScope ab sofort SMPTE ST2110-20/21/30/40 und ST2022-6/7 Videoformate für die Live-Produktion. Somit bietet SmartScope jetzt eine einheitliche Überwachungsmöglichkeit von sowohl komprimierten als auch unkomprimierten Streams in Hochleistungs-Hybridanlagen.

Doppelfader-Modul für mc²56

Die Doppelfader-Option für das IP-basierte Audiopult mc²56 Mk III wird während der NAB 2019 zum ersten Mal in den USA gezeigt. Sie erlaubt die Nutzung von bis zu 144 Fadern auf engstem Raum. Auch die Doppelfader-Option bietet Lawos revolutionäre LiveView-Technologie für die Anzeige von Icons, Stand- oder Videobildern direkt im Kanalzug. Das Doppelfader-Modul kann als Alternative zum herkömmlichen Modul mit erweitertem Free-Control-Bereich verwendet werden.

A-UHD Core DSP-Engine

Eine weitere US-Premiere ist der ab sofort lieferbare A-UHD Core, ein software-definierter IP-Audio-DSP-Engine für die Mischpulte der mc²-Serie.

Mit bis zu 1.024 vollwertigen DSP-Kanälen im mc²-Format können aufwendige Produktionen gefahren werden. Alternativ lässt sich die Rechenleistung auf bis zu vier mc²-Mischpulte verteilen.

Acht separate 10/1GbE-Netzwerkschnittstellen mit SFP-Anschlüssen erlauben einen redundanten Betrieb gemäß ST2022-7 Seamless Protection Switching („Hitless Merge“). Summa summarum kann der A-UHD Core bis zu 40.000 Ein-/Ausgangskanäle im 48kHz/24-Bit-Format berechnen.

Power Core

Mit einem modularen Ein-/Ausgangsbereich und WAN-fähiger IP-Kommunikation stellt Lawos Power Core eine Komplettlösungen für den Audioteil von Remote-Produktionen dar. Auf nur 1 HE leistet der Power Core die »Low-Latency«-Audiobearbeitungen für die Überwachung und IFB-Abmischung von bis zu 64 Eingängen, 64 DSP-Kanälen und 16 Stero-AUX-Bussen.

Alle wichtigen Parameter können von den Kanalzügen eines mc²-Mischpults aus fernbedient werden. Eine GUI für Rechner mit Touchscreen trägt sowohl im Produktionshaus als auch vor Ort noch weiter zu einem intuitiven Bedienkomfort bei. Der Power Core bildet die perfekte Ergänzung zu Lawos V-Remote 4 Video-Contribution-Lösung.

A-Stage

Die drei neuen Audioknoten der A-Stage-Serie lassen sich gleichermaßen als IP-Audio-Stageboxen für mc²-Mischpulte, Audio-Ergänzungen für das V-Matrix-Ökosystem und als eigenständige IP-Audio-Gateways nutzen. Die 3 HE große A-Stage 48 bietet 16 Mic/Line-Eingänge, 16 Line-Ausgänge, 8 AES3-Ein- und Ausgänge und ein redundantes MADI-Paar.

Die A-Stage 64 ist mit XLR-Buchsen versehen und folgendermaßen bestückt: 32 Mic/Line-Eingänge, 16 Line-Ausgänge sowie 8 AES3 Ein- und Ausgänge. Außerdem bietet dieser 4-HE-Node ein redundantes MADI-Paar. Die A-Stage80 (3 HE) schließlich wartet mit 32 Mic/Line-Eingängen, 8 AES3 Ein- und Ausgängen und einem redundanten MADI-Paar auf. Alle drei A-Sage-Geräte wandeln analoge Mic/Line-, AES3- und MADI-Signale in SMPTE 2110-30/31-, AES67- oder Ravenna-Datenströme und unterstützen das ST2022-7 Class 7-Redundanzverfahren für LAN- und WAN-Netzwerke.

VisTool Solo, Ruby

VisTool Solo ist die Light-Version von VisTool, Lawos Software für die GUI-Programmierung und -Nutzung auf Windows Touchscreen-Tablets. Die umfangreiche Bibliothek mit Vektorgrafiken, virtuellen Drehgebern und Fadern sowie Metern erlaubt ein schnelles Anlegen von Auswahlmatrizen, An/Aus-Tastern für Mikrofone, Uhrzeit-/Timer-Anzeigen und sogar virtuellen Fadern. VisTool Solo eignet sich für Moderatoren, Produzenten, Gäste und Nachrichtensprecher – wie auch als Steuerungs-Tool für technische Anlagen.

Das Radiomischpult Ruby unterstützt ab sofort auch SMPTE ST2022-7 Seamless Protection Switching, also eine komplette AoIP-Netzwerkredundanz für den ausfallsicheren Betrieb. Das schlanke Gehäuse des Ruby wird von einer touchscreen-fähigen und kontextbezogenen GUI ergänzt und bietet intuitiven Zugriff auf alle — in einem hektischen Umfeld besonders wichtige Funktionen.