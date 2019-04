NAB2019: Neue Firmware für Sony-Camcorder Z190 und Z280

Die Firmware-Version 3.0 der beiden Handheld-Camcorder Z190 und Z280 bringt zusätzliche Features.

Anwender der Camcorder Z190 (Test) und Z280 (Test) müssen sich zwar noch gedulden, bis das Firmware-Update dann ab September 2019 verfügbar wird, aber wenn es so weit ist, kommen zusätzliche Features auf diese Henkelmänner zu.

So verspricht das Update einen schnelleren und stabileren kabellosen File-Transfer. So soll es eine Dual-Link-Verbindung geben, die das Multiplexing mit zwei Mobilnetzen unterstützt. Damit sollen die Camcorder stabiler und direkt aus den Geräten in den XDCAM-Air-Workflow eingebunden lassen.

Für den File-Transfer war bisher beim Z190 und Z280 ein Mobilgerät, also Tablet oder Handy, notwendig. In Zukunft soll das mit Firmware 3.0 auch direkt im Menü der Camcorder möglich sein, ganz ohne Mobile-App. Die Bedienung soll simpel sein: einfach Clip in der Thumbnail-Liste anklicken und lossenden. Wahlweise können Proxy oder HiRes-Material gesendet werden, oder beide. Außerdem soll es eine einfache Möglichkeit sehen, um zu checken, welche Transfers aus der Jobliste schon abgeschlossen ist.

Dritte Neuheit: Der MI-Schuh der Camcorder soll auch in der Lage sein, direkt das Interface der kabellosen Mikros der UWP-D-Familie zu nutzen. Das soll beste Tonqualität sicherstellen und wichtige Infos in Bezug auf das Funkmikro direkt im Sucher einblenden: RF-Level, Mute, Transmitter-Ladezustand.