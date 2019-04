NAB2019-Video: Aja Ki Pro Go

Aja rundet mit dem Ki Pro Go seine Produktpalette ab und bietet mit dem Recorder einen vergleichsweise günstigen Einstieg in die Mehrkanal-Aufzeichnung. Bryce Button stellt den Ki Pro Go im Video vor.

Ki Pro Go sieht äußerlich ziemlich ähnlich aus wie der Recorder Ki Pro Ultra Plus von Aja, bietet aber vier USB-Schnittstellen, an die sich handelsübliche USB-Laufwerke für die Aufzeichnung anschließen lassen. Der tragbare Mehrkanal-Recorder ist auf das H.264-Format festgelegt. Dabei kann er in HD oder SD mit zu 1080p 50/60 in H.264 speichern.







4 x 3G-SDI und 4 x HDMI sind als digitale Videoeingänge vorhanden und mit flexibler Kanalzuordnung nutzbar. Daran sind Videoquellen, wie etwa diverse Kameras, anschließbar. Eingehende Videoquellen, auch solche, die nicht per Genlock getaktet sind, können mit dem Recorder aufgenommen, gemischt, verteilt und angepasst werden. (Weitere Infos hier.)

Ki Pro Go verfügt über ein eigenes, großes HD-Touch-Display mit Menü- und Status-Overlays, er bietet aber auch Tasten für Aufnahme, Wiedergabe, Stopp, Rücklauf, Schnellvorlauf.

Aja will den Recorder ab Juni 2019 ausliefern und gibt den US-Nettolistenpreis mit 4.000 US-Dollar an.