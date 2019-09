IBC2019: EVS zeigt KI-basierte Software-Lösung »Overcam«

Die Software-Lösung Overcam setzt auf maschinelles Lernen und ermöglicht die autonome Steuerung von Robotic-Kameras in Live-Sportproduktionen.

Overcam steuert mehrere Robotic-Kameras, die um ein Spielfeld herum eingesetzt werden, analysiert dann mit Hilfe von »Smart Tracking« die wichtigsten Parameter des Spiels, wie Spieler und Ballpositionen, und steuert die Kameras, um für die Szene das passende Framing zu finden. Die Echtzeitverarbeitung ermöglicht die Integration in bestehende Live-Produktionsabläufe mit mehreren Kameras, wobei die Robotic Cameras mit manuell betriebenen Kameras kombiniert werden können.

Das System basiert auf neuronalen Netzwerken und Computer Vision, um die Kamerapositionen zu automatisieren. Dies wird durch die EVS-KI »Via Mind« unterstützt, die maschinelle Lernmethoden integriert und die Basis etlicher neuer EVS-Systeme ist.

Während die erste vorgestellte Lösung für den Live-Fußball , insbesondee für kleinere Ligen mit knapperem Produktionsbudget, vorgesehen ist, kann das System letztlich auch für andere Sportarten wie Basketball und Hockey eingesetzt werden. Bei einem typischen Fußballeinsatz von Overcam würde das System gleichzeitig die zentrale Hauptkamera mit zwei Offside-Kameras und einer taktischen Kamera betreiben. Es kann auch eine kostengünstige Möglichkeit bieten, zusätzliche Kamerawinkel für die Produktion von Sportgroßveranstaltungen aufzunehmen.

Overcam wurde laut EVS entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Geld zu sparen und mehr Kameraperspektiven zu haben, aber auch, um Kameras in schwierigen Positionen unterbringen zu können, ohne etwa den Verkauf von Sitzplätzen zu verhindern.

Christophe Messa, Produktmanager bei EVS, sagt über die neue Lösung: »Einige der Kamerapositionen, wie z.B. die Offside-Kameras im Fußball, spielen eine wichtige Rolle in der Berichterstattung, insbesondere bei Wiederholungen. Gleichzeitig erfordern Budgetrestriktionen Kompromisse bei der Verwendung der Ressourcen. Overcam berücksichtigt all diese Anforderungen und sorgt für bessere Endergebnisse.

Der KI-basierte Ansatz von Overcam geht über die Automatisierung und einfaches Tracking hinaus und ahmt die Bewegungen echter Kameraleute nach. Dabei, so EVS, erreiche das System ein sehr realistische Bildgestaltung und liefere optisch ansprechende Bilder. Das System läuft auf einem kompakten 2RU COTS-Server, der sich entweder im Veranstaltungsort oder in einem entfernten Operation Center befinden kann. Am Spieltag ist keine langwierige Einrichtungszeit erforderlich. Overcam sei einfach zu installieren, und die Kameras würden automatisch kalibriert, betont EVS.