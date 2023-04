Unreal-basierte On-Air-Grafiklösung

Zero Density stellt eine On-Air-Grafiklösung auf Basis des Unreal Engines vor.

Zero Density, bisher mit Virtual-Studio-Systemen bekannt, kündigt eine On-Air-Grafiklösung an: ZD/OAG. Diese Grafiklösung basiert laut Hersteller auf dem Games-Engine Unreal Engine und Zero Density will diese als Komplettlösung anbieten. Sie soll optimal für Broadcastern nutzbar sein: für alle Arten von Produktionen wie Nachrichten, Unterhaltung, Wahlen und mehr. Die gesamte Software und Hardware liefert Zero Density. Ausgestattet wird sie demnach mit der neuesten Nvidia-Grafikprozessor-Generation von Ada und der Zero Density-Grafiksoftware

ZD/OAG soll es den Sendern ermöglichen, mit fotorealem UHD-Grafikmaterial beeindruckende Geschichten zu erzählen — und das direkt nach dem Auspacken, verspricht Zero Density.

»Wir waren der Meinung, dass fotoreale Grafiken nicht auf virtuelle Studios beschränkt sein sollten und haben sie mit ZD/OAG auf On-Air-Grafiken ausgeweitet«, sagt Ofir Benovici, CEO von Zero Density. »Mit der Unterstützung von externen Echtzeit-Datenfeeds, Automatisierungssystemen und der Integration von NRCS-Systemen über das MOS-Protokoll nimmt ZD/OAG dem Einrichten eines On-Air-Grafik-Workflows das Rätselraten ab. Jeder kann ZD/OAG als eigenständiges Produkt oder zusammen mit anderen Zero Density-Lösungen einsetzen, je nachdem, was sein Projekt erfordert.«

Die maßgeschneiderten Grafik-Tools von ZD/OAG, die auf der Unreal Engine aufbauen, wurden entwickelt, um den hohen Anforderungen der Rundfunkproduktion gerecht zu werden, einschließlich des 24/7-Betriebs, und ermöglichen es den Anwendern, Animationssteuerung, Texteffekte und vieles mehr zu nutzen, um mit Leichtigkeit atemberaubende Bilder zu erstellen, erklärt Zero Density. Das Software- und Hardware-Bundle umfasst auch die universelle Steuerungsoberfläche RealityHub von Zero Density, mit der Broadcaster alles von Echtzeitgrafiken bis hin zu Roboterkameras steuern können — alles an einem Ort.

ZD/OAG ist im Rahmen eines Abonnementprogramms erhältlich, das es Anwendern ermöglicht, die Software zu abonnieren und die Hardware von Zero Density zu leasen — bei geringeren Anschaffungskosten und größerer Flexibilität im Vergleich zum unbefristeten Lizenzmodell. Die Nutzer haben immer Zugriff auf die neueste Version des Produkts oder der Dienstleistung sowie auf den technischen Support, egal wo sie sich befinden.

Weitere Vorteile des neuen On-Air-Grafikpakets von Zero Density sind: