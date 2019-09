IBC2019: MCI wird Premium Reseller für die DirectOut Prodigy Serie

Ab sofort ist MCI Premium Reseller der Prodigy Serie von DirectOut. Sie umfasst verschiedene modulare Audiokonverter für zahlreiche Formate mit flexibel konfigurierbaren Ein- und Ausgängen, Netzwerk-Audio und leistungsfähiger Hard- und Software.

Die modularen Audiokonverter eignen sich für Einsätze in den Bereichen Pro Audio, Broadcast sowie Installations- und Studioumgebungen. Tim Grevenitz, Leiter Vertrieb MCI, urteilt: »Wir freuen uns, mit DirectOut einen Hersteller gefunden zu haben, der perfekt in unsere Strategie passt, unser Know-How- und Produkt-Portfolio für die IP-Transformation in unserer Branche weiter auszubauen. Das modulare Konzept, eine Signalmatrix, Processing und die Möglichkeit der Formatwandlung zwischen unterschiedlichen Netzwerkaudio-Formaten wie Ravenna, Dante oder AES67 in einem System ist schon sehr beeindruckend. Genau das wird heute vom Markt gefordert.«

Jan Ehrlich, Geschäftsführer DirectOut, ergänzt: »Mit der neuen Prodigy Serie haben wir das Potential geschaffen, den Herausforderungen des technologischen Wandels gut gerüstet zu begegnen. Die wachsenden Möglichkeiten bei der Integration verschiedenster Audioformate in moderne Medieninfrastrukturen erhöhen die Komplexität und erfordern aktuelles und stetig steigendes Fachwissen. Hierbei ist auch eine intensivere Unterstützung der Anwender notwendig. Mit MCI haben wir einen Partner gefunden, der diese Anforderungen in den Bereichen der Rundfunk- und Medientechnik kompetent erfüllt und unsere Kunden lösungsorientiert berät.«