IBC2019: Aputure-LED-Scheinwerfer

Ted Sim präsentiert im Video den LED-Scheinwerfer Aputure LS 300X – eine Bi-Color-Variante des beliebten LED-Scheinwerfers LS C300d II. Außerdem kündigte der Hersteller mit der 600d eine weitere LED-Lampe an.

Aputure bietet innerhalb der Lighstorm-Produktlinie (LS) diverse Tageslicht-LED-Scheinwerfer an. Einer davon ist der LS C300d II, der insbesondere aufgrund seiner Helligkeit recht beliebt ist. Ted Sim, President von Aputure, präsentiert im Video nun die Bi-Color-Variante dieses Scheinwerfers, den Aputure LS 300X.

Er deckt den Bereich von 2700 K bis 6500 K ab. In Kombination mit einer Fresnel 2X Verstärkerlinse erreicht er eine Helligkeit von bis zu 80.000 lux. Die Yoke-Konstruktion ermöglicht wie bei der LS C300D II eine präzise Ausleuchtung, und eine Steuereinheit ist ebenfalls vorgesehen. Aputure will die Lampe Anfang kommenden Jahres ausliefern.

Eine weitere Neuheit am Stand war der Scheinwerfer Aputure 600d, den der Hersteller als Prototyp zeigte. Aputure sieht in der superhellen LED-Lampe eine Alternative zu Hochleistungs-HMI-Leuchten. Der 600d soll 600 W Leistung bieten und einen sehr leisen Betrieb erlauben. Aputure will den 600d Anfang kommenden Jahres einführen.