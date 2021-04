KST intensiviert KST-CamBot-Entwicklung

KST wird seine Lösung für Kamera- und Studioautomatisierung ausbauen und einen zweiten CamBot-Stützpunkt eröffnen — in enger Kooperation mit RTLeaders in München.

»Seit wir zur IBC2018 KST-CamBot vorgestellt haben, eine modulare Lösung für Kamera- und Studio-Automatisierung, ist dieser Bereich in unserem Unternehmen sehr rasch gewachsen. So haben wir etwa zahlreiche VR/AR-Studios, oft schlüsselfertig, installiert und in Betrieb genommen. Robotik und Automatisierung sind hierbei ein absolut essenzieller Teil, und genau diesen Bereich deckt das CamBot-System ab«, erläutert Axel Moschkau, Geschäftsführer von KST.

»Deshalb haben wir auch die Entwicklung der KST-CamBot-Module weiter vorangetrieben — und nun haben wir unsere langjährige Beziehung zu RTLeaders auf ein neues Level gehoben und erstmalig einen Partner exklusiv ins KST-Team geholt.«

»Das sagt viel über die starke Verbindung zwischen RTLeaders und KST aus: Gemeinsam wollen wir mit der Marke CamBot eine sehr eng verzahnte, auf Automatisation ausgerichtete Kooperation unter dem Dach der KST-Gruppe realisieren.«

RTLeaders ist auf den Software-Part spezialisiert, bringt hier extrem hohe Expertise und langjährige Erfahrung in Robotik-Automatisierung ein.

In Zukunft werden also zwei Teams in Sachen KST-CamBot aktiv sein: das CamBot-team.CGN am Hauptsitz von KST und das CamBot-team.MUC, das aktuell aus dem damaligen RTLeaders-Broadcast-Team besteht und weiterhin an dessen Standort in München sitzt.

Beiden Teams werden kurzfristig vermutlich deutliche personelle Erweiterungen ins Haus stehen. Daher werden im Bereich KST-CamBot künftig in München und Kreuzau projektabhängig bis zu 25 Ingenieure und Systemtechniker unterschiedlichster Fachgebiete zur Verfügung stehen und eng zusammenarbeiten.

Bisher war das KST-CamBot-System lediglich mit vier Grundmodulen im Markt vertreten: CamBot.control, CamBot.remote, CamBot.robot und CamBot.switch. »Unsere Entwicklungs-Roadmap sieht aber noch viele weitere, über den robotischen Kamera-Workflow hinausgehende Module vor, die in der nächsten Zeit Step-by-Step released werden.«

»Auch wird es ein spannendes, neues Produkt für den reinen PTZ-Workflow geben, doch dazu berichten wir in den nächsten Wochen«, verrät Axel Moschkau.

»Um diese Pläne schneller umsetzen zu können, haben wir RTLeaders in die KST-Gruppe geholt und übergreifende, interne Teams für Installation, Support, Training und Entwicklung gebildet.«







Zeitgleich mit Einführung der neuen Team-Struktur werden die vorhandenen und im Markt schon installierten Lösungen von RTLeaders abgekündigt, so etwa Cosrobe und Robokam Atelier. Sie werden fortan nicht mehr eigenständig weiterentwickelt.

Allen Anwendern, Projekt- und Vertriebspartnern dieser Systeme wird ein attraktiver und vollständig kompatibler Crossgrade-Weg auf die KST-CamBot-Lösungen bereitgestellt. Mit dieser Maßnahme will sich das CamBot-Team vollständig auf die Erweiterung der Automatisations-Produktlinie fokussieren. »Wir hoffen den Anwendern somit das beste beider Unternehmen zur Verfügung stellen zu können, die Software-Expertise von RTLeaders und die Ressourcen sowie das Projekt-Knowhow der KST GmbH.«

Für Anwender und Nutzer der bisher durch KST durchgeführten CamBot-Projekte hat die neue Situation keine direkte Auswirkung, da diese Produktlinie vollständig erhalten bleibt.







Schwerpunkt der Tätigkeit des Münchener Teams ist die Entwicklung der unterschiedlichen Software-Module, die letztlich die Schnittstellen zwischen Operator und Technik darstellen. Da es sich bei den Projekten oft um Unikate handelt, sind spezifische Anpassungen und Problemlösungen unerlässlich. Zunehmend wird das CamBot.team-MUC aber auch Support-Aufgaben übernehmen.

Andere Aspekte, wie Marketing, Vertrieb, Systementwicklung, Projektplanung, die elektro-mechanische Fertigung und IT-Technik sowie die Bereitstellung der personellen Ressourcen bei der Umsetzung der Installationsprojekte, obliegen dem CamBot.team-CGN. Das KST Innovation Center mit seinem umfassenden A-bis-Z-Produktions-Workflow leistet seinen Betrag in Form von intensivem Test- und Erprobungsbetrieb, während die KST-Academy sich den technischen und operativen Trainings annimmt.

Zusätzlich ist KST ja auch Vertriebspartner von Panasonic Broadcast & ProAV Europe und anderen Unternehmen, schlägt hierdurch also die Brücke zu Equipment und Knowhow dieser Partner — so etwa als Alliance Partner von Panasonic Kairos oder der VR-Lösung Reality von Zero Density.

»Insbesondere der stark gestiegene Bedarf des Marktes bezogen auf die Effizienz-Steigerung in der TV-Produktion, aber auch die anwachsende Anforderung etwa von komplexer, kreativer und trotzdem automatisierter Kameraarbeit, hat uns letztlich bewogen, nun noch einen deutlichen Schritt weiter in dieser Richtung zu gehen«, sagt Axel Moschkau von KST.

»Es war für uns naheliegend und ergibt sehr viel Sinn, die auch schon vorher große Nähe zu RTLeaders weiter zu intensivieren und eine exklusive Partnerschaft einzugehen, über die wir uns sehr freuen. Wir sehen hier den Beginn einer spannenden Ära in puncto neu gedachter Film- und TV-Produktions-Automatisation — und die Entstehung einer eigenen Marke: KST-CamBot.«