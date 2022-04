IBC2022: Einreichungen zu den IBC Awards

Die IBC plant, in diesem Jahr wieder im September in Amsterdam stattzufinden — und ruft zu Einreichungen für die IBC2022 Awards auf.

Nach den unverschuldeten Problemen der vergangenen Pandemie-Jahre und dem teilweise auch selbstverschuldeten Hin und Her mit Terminverschiebungen und kurzfristigen Absagen will der Veranstalter nun wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen: Die IBC soll in diesem Jahr vom 9. bis 12. September im Amsterdamer Messezentrum RAI stattfinden.

Deshalb sei es jetzt an der Zeit, sich um die Awards zu bewerben, die dann im Rahmen der IBC2022 überreicht werden, teilt der Veranstalter mit. Dabei geht es in verschiedenen Kategorien um Innovation und Kreativität. Alle Teile der Branche sind eingeladen, Nominierungen für Projekte und Programme vorzuschlagen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.

Die IBC Innovation Awards zeichnen abgeschlossene Projekte aus, die eine besondere Anforderung aufgreifen — in kreativer, operativer oder kommerzieller Hinweise — und die durch Kooperation und Zusammenarbeit von Nutzern und Technologiepartnern eine Lösung fanden.

Es gibt drei Kategorien: für die innovativsten Projekte in den Bereichen Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere. Größe und Umfang eines Projekts sind laut Veranstalter nicht ausschlaggebend: Eine kleine, aber hochwirksame Initiative, die ein reales Problem löst, kann demnach ebenso gewinnen wie eine millionenschwere Umgestaltung.

Da Umwelt- und Sozialfragen heute eine wichtige Rolle spielen, lobt die IBC auch in diesem Jahr wieder einen IBC Social Impact Award aus und will damit Initiativen und Kampagnen würdigen, die in den Bereichen Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion sowie Umweltverantwortung etwas bewirken.

Zu den Finalisten früherer IBC Social Impact Awards gehörten etwa ein Programm des türkischen Senders TRT zur Förderung der journalistischen Fähigkeiten junger Menschen und insbesondere von Flüchtlingen, ein Programm zur Bereitstellung von Warnhinweisen für Küstengemeinden in Indien und ein Filmemacher, der sich dafür einsetzt, hochwertige Inhalte mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck zu produzieren.

Die Gewinner der IBC Awards werden in einer online gestreamten Zeremonie kurz vor der IBC bekannt gegeben. Die Trophäen werden bei einem besonderen Empfang auf der IBC2022 in Amsterdam am Sonntag, dem 11. September 2022, überreicht, und die Gewinner erhalten eine Würdigung.

Wer also an einem innovativen Projekt beteiligt ist — als Initiator oder Technologielieferant — oder wer im Bereich der sozialen und ökologischen Verantwortung engagiert ist, der sollte sich bei der IBC melden. Nominierungen sind ab sofort möglich, die Bewerbungsfrist endet am Freitag, den 20. Mai 2022 um Mitternacht.

