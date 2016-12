»Doppelpass«: Produziert mit Remote-Lösung von Nevion

Plazamedia hat gemeinsam mit Logic für die Produktion der Sport1-Fußballsendung »Doppelpass« einen Remote-Workflow auf IP-Basis entwickelt und mit Equipment von Nevion umgesetzt.

Sonntags um 11:00 Uhr diskutieren in der Talkshow »Doppelpass« Sport-Journalisten, Trainer und Klub-Repräsentanten im Hilton Airport Hotel in München über aktuelle Fußballthemen. Der Fußball-Stammtisch des Senders Sport1 ist für viele Fans eine festen Größe und wird immer wieder zur Bühne für besondere Auftritte und Thesen.

Auch in technischer Sicht hat die Sendung einiges zu bieten, denn Plazamedia entwickelte für die Produktion gemeinsam mit Logic einen IP-Remote-Workflow, der auf Nevion-Equipment aufsetzt. Neben dem Nevion IP Media Core ist das Managementsystem VideoIPath im Einsatz.

Remote Anbindung und -Produktion

Das Airport-Hotel als Doppelpass-Veranstaltungsort ist über Standard-WAN an die Plazamedia-Zentrale in Ismaning angebunden. Vom Hotel zu Plazamedia nach Ismaning steht eine 10-Gbit/s-Leitung zur Verfügung und in umgekehrter Richtung eine 1-Gbit/s-Leitung.

Auf dieser Basis lässt sich die Produktion mit der Nevion-IP-Lösung weitgehend von Ismaning aus steuern. Vor Ort im Flughafenhotel wird nur noch ein Teil des Personals benötigt, der zudem mit vergleichsweise wenig Equipment auskommt— so ist etwa der Regisseur, vor Ort und arbeitet direkt im Hotel an einem Bildmischer-Panel, der Mainframe des Mischers hingegen befindet sich in Ismaning am Hauptsitz von Plazamedia. Auch der Toningenieur, der EVS-Operator und weiteres Personal, das mit Grafik und Kamera befasst ist, arbeiten in der Zentrale in Ismaning.

Redundante Lösung

Die komplette Lösung — also das gesamte Paket aus Signalübertragung, Management und Steuerung — ist vollkommen redundant ausgelegt. Jürgen Konrad, Projektmanager und IT-Consultant für Plazamedia, erläutert: »Einer der wichtigsten Treiber für das Projekt war der Wunsch, den logistischen Aufwand am Aufzeichnungsort und den Produktions-Workflow insgesamt reduzieren zu können. Wir wollten unseren Standort aber auch aufwerten, weil wir in einer IP-basierten Infrastruktur viele Vorteile sehen. Im August nahmen wir das neue System in Betrieb und haben die Sendung seither ohne Probleme produziert.«

Konrad ergänzt: »Wir wollten eine robuste Lösung, daher war es essenziell, zwei vollkommen redundant ausgelegte WAN-Verbindungen zu haben, um Produktions- und Steuersignale übertragen zu können. Nevion und Logic haben uns dabei mit ihrem IP-Knowhow sehr unterstützt.«

Nevion Equipment

Plazamedia arbeitet bei dem Setup im Videobereich mit JPEG2000-kodierten, wie auch mit unkomprimierten Signalen (SMPTE2022-6), und im Audiobereich mit Madi. Für die Wandlung von SDI nach IP sind Media-Gateways im Einsatz. Nevion eMerge Media Router sind fürs Switching verantwortlich. Gesteuert wird das Setup von VideoIPath, einem Management- und Orchestration-System. Es bietet SDN-Connection-Management und Service-Monitoring.

Thomas Heinzer, Nevion-Gründer und Leiter Strategic Projects sagt: »Plazamedia zeigt, dass IP-Technik mit der richtigen Lösung Workflows, wie auch Produktionen revolutionieren kann. Bei Logic und Nevion freuen wir uns, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu sein.«