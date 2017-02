Super Bowl: 360-Grad-Replay aus Spielerperspektive

360-Grad-Replay: »Be the Player«

Das große US-Sport-Netzwerk Fox Sports hatte sich im Vorfeld des Endspiels der Football-Profiliga entschieden, Intels neue Technologie für 360-Grad-Replay bei diesem prestigeträchtigen Spiel einzusetzen. 360 Replay eröffnet auf Basis moderner Technologien die Möglichkeit, den Zuschauern Spielszenen aus der Perspektive einzelner Spieler zu zeigen. Unter anderem hat Intel die Technologie auch schon in Fußballstadien in Spanien installiert: jüngst etwa im Camp Nou in Barcelona (Video darüber).

Michael Davies, SVP of Field & Technical Operations bei Fox Sports, erläutert: »Wir haben Intel darum gebeten, diese überzeugende Technologie absolut auszureizen, sodass die Kameras, die dafür im Stadion im Einsatz waren, daraus POV-Sichten der jeweiligen Spieler liefern konnten. »Die Kameras wurden natürlich von der massiven Intel-Rechen-Power unterstützt«, erläutert Davies, »die es ermöglichte, 3D-Ansichten zu liefern, sodass eine virtuelle Kamera auf Augenlinie zur Verfügung stand — ganz im Unterschied zu den eingeschränkten Kamerablickwinkeln, die es teilweise in Videospielen gibt.« Das funktioniert mit der Intel-Lösung, ohne dass die Spieler irgendwelche Sensoren oder Zusatz-Equipment tragen müssten.

Davies erläutert weiter: »Ein Spiel tatsächlich aus der Perspektive eines Spielers sehen zu können, ist bei Broadcast-Produktionen noch weitgehend unerforschtes Terrain.« Er ergänzt: »Auf dem Spielfeld sieht vieles plötzlich ganz anders aus, und dieser Blickwinkel hilft uns, den Spieler besser zu verstehen, seine Entscheidungen besser einzuschätzen und etwa zu erkennen, ob beispielsweise seine Sicht in einer bestimmten Situation eingeschränkt war oder nicht.«

