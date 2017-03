TVN produziert im Auftrag von Sportcast HDR-Livetest

TVN produzierte im Auftrag von Sportcast im Rahmen des Bundesliga-Fußballspiels Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig einen HDR-Livetest.

TVN Mobile Production produzierte die Partie Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig parallel in HD und UHD und zusätzlich in HDR (High Dynamic Range). Möglich wurde dies durch einen von TVN speziell für den Ü-Wagen entwickelten HDR- / SDR-Workflow. Das Besondere daran: Der HD-Workflow wurde durch das UHD Signal zu keiner Zeit beeinflusst. Weil keine Down-Konvertierung von UHD auf HD erfolgte, kam es auch nicht zu einer Verminderung der HD-Signalqualität. Die Sendesicherheit und die gleichbleibende Qualität sämtlicher erstellten Signale sind damit jederzeit gewährleistet.

Durch die neue HDR-Technologie profitiert das UHD-Format aus der Sicht von TVN in diversen Bereichen: Die Detailtreue in den dunkleren Bildbereichen steige enorm, ebenso würden deutlich höhere Kontrastwerte, eine neue Spitzenhelligkeit und insgesamt lebendigere und vorher nie erreiche Farbtiefen dargestellt.

TVN produzierte bei der Partie Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig folgende Feeds:

HD (zur Weiterverarbeitung durch die entsprechenden Rechtehalter)

in UHD-HDR, über den neuen Sony HDRC-4000 HDR Konverter von SLog3 auf SDR konvertiert (ebenfalls zur Weiterverarbeitung der entsprechenden Rechtehalter)

in UHD-HDR, mit einem weiteren Sony HDRC-4000 HDR Konverter von SLog3 auf HLG gewandelt (für Sportcast auf mehrere UHD-HDR Monitore in einem Showroom übertragen sowie mit dem Sony PWS-4500 Live-Server-System aufgezeichnet)

Bei der Produktion wurden alle UHD-Kameras in HDR / SLog3 betrieben. Nicht HDR-fähige Signalquellen, etwa die Torlinientechnik Hawk-Eye oder die In-Goal-Chips wurden über den Sony HDRC-4000 Converter auf HDR hochkonvertiert. Mit nur zwei Sony HDRC-4000 Konvertern und dem TVN-Sendekonzept wurde ein kompletter HDR-Workflow realisiert, wobei bewährte Strukturen und Abläufe unverändert beibehalten werden konnten.

»HDR ist ein weiterer Schritt in Richtung noch hochwertigerer TV-Produktionen«, so TVN-Geschäftsführer Markus Osthaus. »Gemeinsam mit Technikpartnern und Auftraggebern werden wir die Entwicklung und Einführung innovativer Lösungen konsequent fortsetzen«.

UHD wird in den Ü-Wagen von TVN ausschließlich in SLog3 produziert – das Ausgangs-Sendeformat, etwa UHD-SDR, UHD-HLG oder SMPTE 2084 (PQ), ist frei wählbar. Dabei ist auch die Aufzeichnung der UHD SLog3-Signale möglich; dadurch hat der Kunde in der Nachbearbeitung die volle Kontrolle über das Ausgangsformat und die HDR-Parameter.

Sony begleitete die technische Umsetzung der Produktion vor Ort. »Von Anfang an standen die Produktionssicherheit und die sehr hohen Qualitätsanforderungen von TVN im Fokus. Wir freuen uns deswegen sehr, dass wir diesen anspruchsvollen Workflow gemeinsam mit TVN umsetzen und die in uns gesetzten Erwartungen erfüllen konnten«, so Andreas Berghaus, Produkt Spezialist Liveproduktion von Sony.

TVN Mobile Production hatte den Ü-Wagen TVN-Ü2 bereits 2010 auf 3G umgerüstet und auf dieser Basis 2014 erste UHD-Produktionen realisiert. Im Oktober 2016 hatte TVN das erste Spiel in der Bundesligageschichte und die erste Partie der Uefa Champions League in Deutschland in UHD produziert. Seitdem produziert TVN regelmäßig Bundesliga-Fußball und Uefa Champions League-Partien in UHD.