Gedreht mit Thalia Primes: Demo-Clips von CW Sonderoptic

Sechs Clips die mit den neuen Thalia-Objektiven von Leica gedreht wurden, geben einen Vorgeschmack darauf, was mit diesen Top-End-Vollformat-Primes möglich ist.

Sechs Clips mit einer Länge von 2:48 bis 12:27 Minuten, die mit den neuen Thalia Primes von Leica produziert wurden und die Leistungsfähigkeit und Besonderheiten dieser Objektive illustrieren (mehr Infos zu Thalia-Objektiven), zeigt CW Sonderoptic nun auf dem Vimeo-Kanal des Unternehmens. Die Clips waren bisher nur bei bei den Launch-Events zu sehen, bei denen CW Sonderoptic die neuen Primes vorstellte.

Die Clips wurden von fünf DoPs mit verschiedenen Kameras und in verschiedenen Formaten produziert, aber stets mit Thalia-Objektiven. Vier Clips wurden mit Red-Dragon-8K-VV-Kameras gedreht, einer mit einer Red-Helium-8K-S35 und einer mit einer Arri Alexa 65.

Die Clips zeigen ganz unterschiedliche Umgebungen, Sujets und Looks, helle und dunkle Settings, viel Gegenlicht.

Wer die Clips in 4K sehen will und tiefergehende Fragen dazu stellen will, kann beides im Rahmen der Cine Gear Expo in Los Angeles tun, wo CW Sonderoptic die Thalia-Objektive und die Clips zeigen wird.

