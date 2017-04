NAB2017-Video: Leica Thalia und mehr

CW Sonderoptic, die Schwesterfirma von Leica Camera, zeigt während der NAB2017 erstmals öffentlich die neuen Thalia-Primes und weitere Neuheiten aus dem Optikbereich.

Während der NAB2017 stehen bei CW Sonderoptic natürlich die neuen Leica-Primes der Thalia-Familie im Vordergrund (mehr Infos). Diese sehr hochwertigen Objektive sind für höchste Ansprüche und größte Sensoren ausgelegt, ein Set aus sechs Festbrennweiten soll rund 180.000 Euro kosten.

Der riesige Bildkreis der Thalia-Primes deckt mit 60 mm Durchmesser auch die besonders großen Sensoren von Kameras wie der Alexa 65 ab.

Im Video erläutert und zeigt Sales Manager Rainer Hercher einige der Besonderheiten der Thalia-Objektive, stellt aber auch die anderen NAB-Neuheiten von CW Sonderoptic vor, die weiter unten beschrieben sind.







Aber das Unternehmen zeigt neben dieser brandneuen Top-End-Baureihe auch noch etliche andere Neuheiten: Die Festbrennweiten der Objektivbaureihe M 0.8, die das Unternehmen zur IBC2016 vorgestellt hatte, sind nun lieferbar und werden ebenfalls am NAB-Stand von CW Sonderoptic gezeigt — zusammen mit einem besonderen OLPF, der nötig ist, weil diese Objektive so weit in die Kameras ragen. Neben den schon angekündigten Mount-Adaptern — etwa für Sony E- und FZ-Mount — zeigt der Hersteller nun auch einen gemeinsam mit Arri entwickelten Adapter, der den Einsatz der M-0.8-Objektive an der Alexa Mini ermöglicht.

Komplettiert ist mit der Fertigstellung und Lieferfähigkeit eines für diese Baureihe angekündigten 15-mm-Objektivs, nun auch die Summicron-C-Linie. Das weitwinklige Prime bietet ebenfalls T2.0 und mit dieser jüngsten Ergänzung wächst die Summicron-Objektivfamilie auf nunmehr elf Stück an.

Außerdem bei CW Sonderoptic am Stand zu sehen: Die vor kurzem angekündigten zusätzlichen Optikvorsätze der Macrolux-Familie: Leica Cine Macrolux +2 Diopter und +0.5 Diopter. Diese ergänzen den schon verfügbaren Macrolux +1. Diese Adaper passen auf jedes Objektiv mit 95-mm-Frontdurchmesser und bieten dem Kameramann die Möglichkeit, die minimale Objektdistanz zu reduzieren. Wichtig: Cine Macrolux-Vorsätze schlucken kein Licht und verursachen auch keine sphärischen oder chromatischen Aberrationen.